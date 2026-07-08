Programul sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026. Când se joacă marile dueluri și la ce ore pot fi urmărite în România

Printre cele mai așteptate dueluri se numără Franța – Maroc, reeditarea semifinalei Cupei Mondiale din 2022, dar și confruntarea dintre Spania și Belgia. De asemenea, Argentina continuă cursa spre un nou titlu mondial, în timp ce Norvegia speră să producă surpriza în fața Angliei.

Programul sferturilor de finală (ora României)

Joi, 9 iulie

Franța – Maroc

Ora: 23:00

Stadion: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (SUA)

Vineri, 10 iulie

Spania – Belgia

Ora: 22:00

Stadion: AT&T Stadium, Arlington (Texas)

Sâmbătă, 11 iulie

Norvegia – Anglia

Ora: 00:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică)

Stadion: SoFi Stadium, Los Angeles (California)

Duminică, 12 iulie

Argentina – Elveția

Ora: 04:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică)

Stadion: Hard Rock Stadium, Miami (Florida)

Calificările au fost spectaculoase

Franța și Maroc au ajuns în sferturi după evoluții solide în faza eliminatorie, în timp ce Spania a impresionat prin jocul ofensiv și defensiva foarte bine organizată.

Argentina s-a calificat după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din optimi, învingând Egiptul cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2. Elveția și-a asigurat locul în sferturi după ce a eliminat Columbia la loviturile de departajare, într-o partidă încheiată 0-0 după prelungiri.

Norvegia și Anglia completează tabloul sferturilor de finală, într-un duel care îl aduce din nou în prim-plan pe Erling Haaland, unul dintre cei mai urmăriți jucători ai turneului.

Unde pot fi urmărite meciurile în România

În România, meciurile de la Cupa Mondială 2026 sunt transmise de Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, conform drepturilor de difuzare deținute de Grupul Antena. Câștigătoarele celor patru confruntări se vor califica în semifinalele competiției, fază care va decide finalistele ediției din 2026.