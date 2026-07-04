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Programul complet al optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026. Portugalia – Spania, cap de afiș

Tabloul optimilor de finală de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 a fost completat sâmbătă dimineață, după victoria Columbiei cu 1-0 în fața Ghanei, ultimul meci din șaisprezecimile de finală.
Programul complet al optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026. Portugalia - Spania, cap de afiș
Sursa: Anadolu/ABACAPRESS.COM/Mediafax Foto
Petre Apostol
04 iul. 2026, 11:12, Sport
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Cel mai atractiv duel al optimilor de finală se anunță confruntarea iberică dintre Portugalia și Spania, programată pe 6 iulie.

O altă confruntare de mare interes va pune față în față vedetele Braziliei și Norvegia lui Haaland.

De asemenea, una dintre gazde, Mexic, va avea parte de cel mai dificil test de până acum, întâlnind Anglia lui Harry Kane, al șaselea marcator din istorie de la Cupa Mondială.

Campioana mondială en-titre Argentina se va confrunta cu Egiptul lui Salah.

Programul complet al optimilor de finală este următorul:

Canada – Maroc (4 iulie, ora 20:00)
Franța – Paraguay (5 iulie, ora 00:00)
Brazilia – Norvegia (5 iulie, ora 23:00)
Mexic – Anglia (6 iulie, ora 03:00)
Portugalia – Spania (6 iulie, ora 22:00)
Statele Unite ale Americii – Belgia (7 iulie, ora 03:00)
Argentina – Egipt (7 iulie, ora 19:00)
Elveția – Columbia (7 iulie, ora 23:00)

Conform tabloului competiției, învingătoarea duelului dintre Franța și Paraguay va întâlni în sferturile de finală câștigătoarea meciului Canada – Maroc, în timp ce Portugalia sau Spania va înfrunta Statele Unite ori Belgia.

Pe cealaltă jumătate de tablou, câștigătoarea confruntării Brazilia – Norvegia va juca împotriva învingătoarei dintre Mexic și Anglia, iar Argentina sau Egipt va întâlni Elveția ori Columbia.

Dacă favoritele își vor confirma statutul, sferturile de finală ar putea programa dueluri precum Franța – Maroc, reeditarea semifinalei Cupei Mondiale din 2022, Brazilia – Anglia, Portugalia – Belgia și Argentina – Columbia.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din zona New York/New Jersey.

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