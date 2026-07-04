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Argentina, calificare dramatică în optimile Cupei Mondiale după 3-2 cu Capul Verde. Messi și un autogol au decis meciul

Argentina s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 3-2 obținută după prelungiri în fața surprinzătoarei reprezentative a Capului Verde. Disputat pe Miami Stadium din Miami, meciul a fost decis de un autogol în minutul 111, după ce Capul Verde egalase de două ori.
Argentina, calificare dramatică în optimile Cupei Mondiale după 3-2 cu Capul Verde. Messi și un autogol au decis meciul
Maria Miron
04 iul. 2026, 04:09, Sport
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Favorită clară înaintea partidei, Argentina a dominat jocul și a avut mai multe ocazii de gol, însă Capul Verde a revenit de două ori și a dus meciul în prelungiri.

Messi a deschis scorul

Prima mare ocazie i-a aparținut lui Lionel Messi, atacantul lui Inter Miami, care a șutat puțin pe lângă poartă în minutul 14. Patru minute mai târziu, același Messi a executat o lovitură liberă periculoasă, însă portarul Vozinha, legitimat la Chaves, a respins spectaculos. Goalkeeperul din Capul Verde avea să fie unul dintre cei mai buni oameni ai echipei sale, reușind nu mai puțin de șapte intervenții salvatoare.

Presiunea Argentinei a fost răsplătită în minutul 29. Lisandro Martínez, fundașul lui Manchester United, i-a trimis o pasă excelentă lui Messi, iar căpitanul campioanei mondiale a finalizat cu un șut sub bara transversală pentru 1-0.

Egalare și prelungiri

În repriza secundă, deși Argentina a continuat să controleze jocul, Capul Verde a profitat de una dintre puținele sale oportunități. Ryan Mendes, căpitanul echipei și jucător al formației Iğdır FK, i-a pasat în minutul 59 lui Deroy Duarte, mijlocașul lui Ludogoreț Razgrad, care a înscris cu un șut plasat și a restabilit egalitatea.

Egalitatea s-a menținut până la finalul timpului regulamentar, astfel că învingătoarea a fost decisă în prelungiri. Argentina a trecut din nou în avantaj în minutul 92, când Messi a executat un corner, mingea a fost deviată de Alexis Mac Allister, mijlocașul lui Liverpool, iar Lisandro Martínez, fundașul lui Manchester United, a împins balonul în poartă pentru 2-1.

Autogolul care a decis calificarea

Bucuria sud-americanilor a durat însă doar 11 minute. În minutul 103, Sidny Lopes Cabral, fundașul lui Trabzonspor, a egalat cu un șut spectaculos din afara careului, fără nicio șansă pentru Emiliano Martínez, portarul lui Aston Villa.

Golul calificării a venit în minutul 111 și a fost unul dureros pentru Capul Verde. După un nou corner executat de Messi, fundașul Diney Borges, legitimat la Al Bataeh, a încercat să respingă cu capul, însă a trimis mingea în propria poartă și a stabilit scorul final, 3-2.

În ultimele minute, portarul Emiliano Martínez a avut două intervenții importante, iar Argentina și-a păstrat avantajul până la fluierul final.

Victoria trimite echipa antrenată de Lionel Scaloni în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după una dintre cele mai spectaculoase partide din faza eliminatorie, în care reprezentativa Capului Verde a oferit o replică remarcabilă.

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