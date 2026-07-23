Petiția aproape de un record: Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa Mondială

O petiție prin care se cere excluderea Argentinei de la edițiile viitoare ale Cupei Mondiale de fotbal a strâns peste 23 de milioane de semnături, din 170 de țări, în mai puțin de o săptămână. Demersul se apropie de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiție din istorie, relatează Le Figaro.

Inițiativa a luat naștere la puțin timp după finalul Cupei Mondiale, când au apărut numeroase polemici în jurul naționalei lui Lionel Messi.

Acuzațiile lansate de autorii petiției la adresa FIFA

Petiția s-a încheiat între timp, însă în textul său, autorii demersului acuzau FIFA și arbitrii că sunt „părtinitori în favoarea lui Lionel Messi și a Argentinei”, înainte de a pune întrebarea: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție, când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți”, mai notează sursa citată.

FIFA nu a venit cu o reacție oficială în legătură cu petiția, însă autorii demersului și-au încheiat mesajul cu o notă de ironie după finala câștigată de Spania duminica trecută: „FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut treaba. Mulțumim, Spania”.

Această mobilizare amintește de o altă petiție lansată de argentinieni în anul 2022, când țara lor a câștigat Cupa Mondială în fața echipei Franței. Petiția cerea ca „Franța să înceteze să mai plângă” și a strâns peste 750.000 de semnături.

La un pas de recordul istoric

Petiția „Argentina Out” a devenit una dintre cele mai populare petiții din istoria internetului. Recordul Guinness este deținut de „Jubilee 200”, o campanie lansată în 1997 pentru a solicita anularea datoriilor considerate insuportabile ale țărilor celor mai sărace.

Aceasta a strâns în total 24,3 milioane de semnături din 166 de țări.

Spania a câștigat Cupa Mondială 2026

Spania este campioana mondială la fotbal în acest an. Ibericii au cucerit trofeul după ce au învins Argentina cu 1-0 în finala Cupei Mondiale.

Spania a controlat prima repriză a finalei Cupei Mondiale, însă fără să reușească să deschidă scorul. Ibericii au avut cele mai importante ocazii prin Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal și Marc Cucurella, dar portarul Emiliano Martinez a păstrat poarta Argentinei intactă.

În ciuda superiorității și a numeroaselor șanse, Spania nu a reușit să înscrie în cele 90 de minute, iar finala a intrat în prelungiri.

Spania și-a continuat ofensiva și în prelungiri, iar dominarea a fost răsplătită în minutul 106, când Ferran Torres a deschis scorul.