Prima pagină » Sport » U Cluj, CFR Cluj și FCSB evoluează în manșa întâi din turul secund preliminar al Conference League

U Cluj, CFR Cluj și FCSB evoluează în manșa întâi din turul secund preliminar al Conference League

Fotbalul românesc are joi o nouă zi importantă în cupele europene. După eșecul campioanei Universitatea Craiova în preliminariile Europa League, miercuri, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB dispută prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League.
U Cluj, CFR Cluj și FCSB evoluează în manșa întâi din turul secund preliminar al Conference League
sursă foto: Robert Michael/dpa
Petre Apostol
23 iul. 2026, 06:45, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima care intră în scenă în turul 2 preliminar din Conference League este CFR Cluj, de la ora 18:00, în deplasare, împotriva armenilor de la Alashkert. Deși ardelenii traversează o perioadă complicată din punct de vedere administrativ și financiar, antrenorul Antonio Folha a evitat orice discuție despre problemele din afara terenului și a transmis că întreaga atenție este îndreptată către meci.

„În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există favorite. Dacă suntem la nivelul nostru maxim, putem face un joc foarte bun”, a declarat tehnicianul portughez, la conferința de presă de dinainte de meci.

Vicecampioana joacă la Sfântu Gheorghe

De la ora 20:00, Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brann, într-o partidă care se va disputa la Sfântu Gheorghe, deoarece stadionul din Cluj este indisponibil.

Antrenorul vicecampioanei României, Cristian Bergodi, consideră că adversarul este unul dintre cei mai dificili pe care echipa îi putea întâlni în această fază.

„Este o echipă foarte bună, aleargă mult și are jucători de calitate. Ei sunt în plin campionat, dar și noi venim după două meciuri cu Dinamo Kiev, iar asta îmi dă încredere”, a spus antrenorul italian.

Fosta campioană întâlnește echipa letonă Auda

Ultima reprezentantă a României care va evolua joi este FCSB, de la ora 20:45, pe Arena Națională, împotriva letonilor de la Auda.

Antrenorul Marius Baciu a respins ideea unei duble facile și a subliniat că adversarul practică un fotbal modern și agresiv.

„Nu o să avem un joc ușor. Este o echipă agresivă, care face pressing avansat și se bazează pe jucători tineri care vor să se afirme. Trebuie să abordăm ambele meciuri cu maximă seriozitate”, a declarat Baciu.

La rândul său, Florin Tănase a atras atenția că Auda are avantajul ritmului competițional, fiind în plin sezon.

„Nu mai putem spune că există meciuri ușoare în Europa. Toate echipele au progresat. Ei au un ritm de joc mai bun decât al nostru, dar trebuie să profităm de faptul că jucăm acasă și să câștigăm”, a spus mijlocașul.

Cele trei formații românești încearcă să facă un pas important spre calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League, înaintea manșei secunde programată săptămâna viitoare.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Căni cu Călin Georgescu, George Simion sau Putin, atracția principală de la Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Atacul cibernetic de la ANCPI scoate din umbră rețeaua de firme cu relații politice care digitalizează instituții din România. Carlo Burci, Radu Negrescu și Frank Timiș, implicați în „dezvoltarea platformelor” de la Cadastru
Libertatea
Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că au un motiv ascuns pentru revenirea în Marea Britanie. Ce ar urmări? „Nu poți avea totul”
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia