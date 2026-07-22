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Universitatea Craiova întâlnește miercuri Levski Sofia în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova începe miercuri unul dintre cele mai importante teste ale sezonului. Campioana României o înfruntă pe Levski Sofia, în deplasare, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, într-o confruntare între două echipe care au trecut fără emoții de primul tur.
Universitatea Craiova întâlnește miercuri Levski Sofia în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 iul. 2026, 06:24, Sport
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Universitatea Craiova a eliminat campioana Belarusului, ML Vitebsk, după o dublă convingătoare: 4-1 în deplasare și 1-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”, calificându-se cu scorul general de 5-1. De partea cealaltă, Levski Sofia a trecut de Borac Banja Luka, 1-1 în tur și 4-0 în retur, pentru un 5-1 la general.

Formația pregătită de Filipe Coelho vine cu moralul ridicat și după debutul din noul sezon din Superliga României, unde s-a impus categoric cu UTA, scor 4-0, în fața propriilor suporteri.

Cel mai dificil adversar de până acum al campioanei României

Înaintea duelului de la Sofia, Filipe Coelho a descris campioana Bulgariei drept cel mai dificil adversar întâlnit până acum în acest sezon.

„Știm că vom înfrunta o echipă dificilă, cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum în acest sezon. Este o formație care are continuitate, același antrenor de mai mult timp și jucători de valoare, inclusiv fotbaliști portughezi pe care îi cunosc foarte bine. Levski este puternică în toate momentele jocului, iar atmosfera va fi extraordinară. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a obține un rezultat bun”, a afirmat tehnicianul portughez, marți seară, într-o conferință.

Coelho a subliniat că echipa sa va aborda partida cu gândul la victorie, indiferent de valoarea adversarului.

„Abordarea noastră este întotdeauna aceeași: intrăm pe teren pentru a câștiga. Așa înțelegem noi fotbalul și așa încercăm să obținem performanță”, a spus antrenorul Craiovei.

Universitatea Craiova nu se va putea baza pe atacantul Assad Al Hamlawi, accidentat la unul dintre antrenamente. Coelho a transmis însă că nu consideră absența acestuia o problemă majoră.

„Avem alte soluții foarte bune. Forța noastră este echipa, nu un singur jucător. Atenția noastră este asupra celor care sunt aici”, a precizat portughezul.

Învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty, adversara din turul al treilea

Miza dublei este calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Acolo, câștigătoarea dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova va întâlni învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Prima manșă din turul 3 preliminar este programată pe 4 sau 5 august, iar returul pe 11 august.

Indiferent de deznodământul dublei cu Levski, parcursul european al oltenilor va continua. Dacă va fi eliminată, Universitatea Craiova va merge în turul al treilea preliminar al Europa League, conform regulamentului UEFA, păstrând astfel șansele de a ajunge în faza principală a unei competiții europene.

Prima manșă dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova se dispută miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul „Gheorghi Asparuhov”. Manșa retur este programată pe 29 iulie, în Bănie.

Din actualul sezon al Ligii Campionilor, 29 de echipe sunt deja calificate direct în faza principală, ultimele șapte locuri urmând să fie ocupate în urma celor trei tururi preliminare și a play-off-ului.

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