Universitatea Craiova duce România în Top 20 al coeficienților UEFA, după succesul din preliminariile Ligii Campionilor

Potrivit clasamentului actualizat după meciurile din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor, România are 23,625 puncte, depășind Austria (23,450).

Universitatea Craiova a eliminat formația belarusă ML Vitebsk, după 4-1 în deplasare și 1-0 pe teren propriu, miercuri seară. La acest coeficient a contribuit și Universitatea Cluj, care a obținut un rezultat de egalitate în manșa întâi din faza preliminară a UEFA Europa League. Cele două rezultate au adus României un coeficient de 0,625 puncte în actualul sezon european, suficient pentru a urca în primele 20 de asociații din ierarhia UEFA.

După victoria de miercuri seară, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a subliniat importanța succesului atât pentru echipa sa, cât și pentru fotbalul românesc.

„Victoria este importantă pentru moralul nostru, dar și pentru punctele aduse coeficientului României. Este un rezultat corect până la urmă în opinia mea. Dar sigur că mai avem multe lucruri de îmbunătățit”, a declarat tehnicianul portughez, la conferința de presă.

Coelho a atras atenția că obiectivul calificării în faza principală a Ligii Campionilor trebuie privit cu realism.

„Trebuie să o luăm pas cu pas. Nu e ușor să ajungi acolo, au trecut foarte mulți ani de când o echipă din România a fost în grupe. Deocamdată eu nu mă gândesc la grupele Champions League. Dar vom lupta în continuare”, a afirmat antrenorul.

În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova va întâlni campioana Bulgariei, Levski Sofia. Prima manșă este programată pe 21 iulie, la Sofia, iar returul se va disputa pe 28 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.