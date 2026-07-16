Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova duce România în Top 20 al coeficienților UEFA, după succesul din preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea Craiova duce România în Top 20 al coeficienților UEFA, după succesul din preliminariile Ligii Campionilor

România a urcat pe locul 20 în clasamentul coeficienților UEFA, după calificarea Universității Craiova în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Universitatea Craiova duce România în Top 20 al coeficienților UEFA, după succesul din preliminariile Ligii Campionilor
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 iul. 2026, 08:37, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit clasamentului actualizat după meciurile din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor, România are 23,625 puncte, depășind Austria (23,450).

Universitatea Craiova a eliminat formația belarusă ML Vitebsk, după 4-1 în deplasare și 1-0 pe teren propriu, miercuri seară. La acest coeficient a contribuit și Universitatea Cluj, care a obținut un rezultat de egalitate în manșa întâi din faza preliminară a UEFA Europa League. Cele două rezultate au adus României un coeficient de 0,625 puncte în actualul sezon european, suficient pentru a urca în primele 20 de asociații din ierarhia UEFA.

După victoria de miercuri seară, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a subliniat importanța succesului atât pentru echipa sa, cât și pentru fotbalul românesc.

„Victoria este importantă pentru moralul nostru, dar și pentru punctele aduse coeficientului României. Este un rezultat corect până la urmă în opinia mea. Dar sigur că mai avem multe lucruri de îmbunătățit”, a declarat tehnicianul portughez, la conferința de presă.

Coelho a atras atenția că obiectivul calificării în faza principală a Ligii Campionilor trebuie privit cu realism.

„Trebuie să o luăm pas cu pas. Nu e ușor să ajungi acolo, au trecut foarte mulți ani de când o echipă din România a fost în grupe. Deocamdată eu nu mă gândesc la grupele Champions League. Dar vom lupta în continuare”, a afirmat antrenorul.

În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova va întâlni campioana Bulgariei, Levski Sofia. Prima manșă este programată pe 21 iulie, la Sofia, iar returul se va disputa pe 28 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Elon Musk o susține pe Marine Le Pen la alegerile din 2027: „Este ultima speranță a Franței”
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Trei zodii scapă de probleme la finalul lunii iulie. Începe una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da