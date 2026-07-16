„La acest nivel, nu este suficient”. Kane spune unde a pierdut Anglia semifinala de la Cupa Mondială 2026

„Sunt devastat. Devastat pentru băieți. Devastat pentru toată lumea: echipă, staff, suporteri. Am făcut un meci bun în cea mai mare parte a timpului. După ce am condus cu 1-0, pur și simplu am încercat să conservăm avantajul. La acest nivel, asta nu este suficient”, a declarat Kane, la conferința de presă după partidă.

Atacantul a spus că Anglia a făcut pressing eficient în prima parte a meciului, însă după golul lui Anthony Gordon nu a mai reușit să controleze jocul.

„Ne-a fost greu să punem presiune pe adversar. Cred că, mai ales în prima repriză și la începutul celei de-a doua, am făcut pressing foarte bine. I-am pus sub presiune, am recuperat mingi și am controlat jocul. După golul nostru, fie pentru că ei au trimis mai mulți jucători în atac, fie pentru că noi nu am mai putut să-i egalăm în duelurile individuale, a fost un val după altul. Băieții au blocat șuturi și au rezistat cât au putut, dar, în cele din urmă, nu a fost suficient”, a afirmat căpitanul Angliei.

Kane a precizat că mesajul transmis de banca tehnică după deschiderea scorului a fost ca echipa să continue să atace.

„Când am trecut în avantaj, mesajul era să mergem din nou în atac și să marcăm încă un gol. După ce ei au înscris, am încercat să găsim o soluție, dar nu am mai reușit să revenim în joc”, a spus atacantul.

În ciuda eliminării, Kane consideră că Anglia este aproape de a face pasul decisiv spre câștigarea unui turneu major.

„Am avut multe momente bune la acest turneu, multe meciuri bune și am ajuns din nou într-o semifinală. Suntem aproape. Aceste competiții cer enorm din punct de vedere al efortului, al presiunii și al tăriei mentale, iar noi am demonstrat toate acestea în ultimele șase sau șapte săptămâni. Ne lipsește doar ultima piesă”, a declarat Kane.