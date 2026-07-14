Cupa Mondială 2026. Veteranii războiului din Malvine: Semifinala Argentina – Anglia nu este o revanșă armată

Într-un comunicat dat publicității luni, organizația a transmis că partida de miercuri de la Atlanta „nu este o revanșă armată și nici o compensație istorică”, îndemnând fanii și opinia publică să cinstească memoria soldaților argentinieni căzuți în conflictul din 1982 fără a promova ura sau xenofobia.

„Sportul nu este războiul. Semifinala este un eveniment sportiv de anvergură mondială, nu o revanșă armată și nici o compensație istorică. Suveranitatea se apără în forurile internaționale, prin diplomație, adevăr istoric și revendicarea pașnică și irevocabilă prevăzută de Constituția națională”, se arată în document.

Veteranii afirmă că, deși fotbalul reprezintă una dintre cele mai puternice expresii ale identității naționale, memoria militarilor argentinieni morți în războiul din 1982 nu trebuie folosită pentru a alimenta ostilitatea.

„Ca păstrători ai memoriei celor 649 de eroi rămași pe insule și în apele Atlanticului de Sud, considerăm fundamental să trasăm o linie de netrecut între entuziasmul sportiv și cauza națională”, se precizează în comunicat.

Argentina și Marea Britanie au purtat în 1982 un război de 74 de zile pentru controlul arhipelagului cunoscut de britanici drept Falkland, iar de argentinieni drept Malvine. Conflictul s-a soldat cu moartea a 649 de militari argentinieni și 255 de militari britanici. Regatul Unit continuă să administreze și menține o prezență militară în zonă, în timp ce Argentina își susține revendicarea prin canale diplomatice și în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Federația îi îndeamnă pe suporteri să nu promoveze ura față de britanici

„Chiar dacă programul competiției ne pune față în față cu națiunea ocupantă, adevărata victorie a Argentinei constă în faptul că strigătul «Malvinele sunt argentiniene!» răsună cu mândrie în fiecare tribună, fără xenofobie și fără ură, ci ca un exercițiu viu de memorie și suveranitate”, se mai spune în text.

Veteranii cer, de asemenea, societății, presei și suporterilor să păstreze vie memoria celor căzuți în conflict.

„Cerem societății, comunicatorilor și suporterilor care însoțesc echipa Albiceleste să păstreze, în timp ce încurajează formația, cel mai profund respect pentru cei care și-au dat viața pentru Patrie. Fotbalul trebuie să fie o punte pentru a păstra vie cauza Malvinelor și pentru a aminti lumii că revendicarea noastră rămâne mai actuală ca niciodată”, afirmă organizația.

„Mingea se rostogolește, mândria pentru culorile noastre se înmulțește, dar memoria rămâne intactă”, se încheie comunicatul.

Pe parcursul actualei ediții a Cupei Mondiale, suporterii și jucătorii argentinieni au cântat un cântec care face referire la Insulele Malvine, la Diego Maradona și la încercarea lui Lionel Messi de a-și încheia cariera internațională cu un al doilea titlu mondial.

În schimb, selecționerul Lionel Scaloni și jucătorii săi au încercat să tempereze tensiunile înaintea semifinalei cu Anglia. „Nu va fi nimic altceva decât fotbal în joc”, a declarat Scaloni.

Un mesaj similar a transmis și portarul Angliei, Jordan Pickford.

„Sunt două națiuni mândre. Fotbalul va vorbi de la sine. Este doar un meci de fotbal”, a spus internaționalul englez.

Argentina și Anglia au una dintre cele mai cunoscute rivalități din fotbalul internațional, marcată de mai multe confruntări memorabile la Cupa Mondială, inclusiv sfertul de finală din 1986, în care Diego Maradona a înscris celebrul gol cu mâna, rămas în istorie sub numele de „Mâna lui Dumnezeu”.