Fostul portar al lui Chivu la Inter Milano, prezentat la noul club

În vârstă de 37 de ani, Sommer a semnat un contract valabil până în 2029 și îl va înlocui în poarta lui Club Brugge pe veteranul Simon Mignolet.

Fostul internațional elvețian, cu 94 de selecții, vine după trei sezoane petrecute la Inter Milano. Cu echipa italiană a cucerit două titluri de campion al Italiei și a disputat finala Ligii Campionilor din 2025.

Transferul îi oferă lui Sommer posibilitatea de a evolua din nou în Liga Campionilor. Club Brugge este calificată direct în faza principală a competiției după câștigarea titlului în Belgia.

De-a lungul carierei, Sommer a evoluat în Elveția, Germania și Italia.

Belgia va deveni astfel al patrulea campionat din cariera experimentatului portar elvețian.

Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la clubul din Bundesliga Borussia Mönchengladbach, unde a disputat 335 de meciuri oficiale în nouă sezoane.

Yann Sommer a devenit liber de contract în această vară, după expirarea înțelegerii cu echipa pregătită de Cristian Chivu.