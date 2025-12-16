Prima pagină » Sport » Gianluigi Donnarumma, desemnat de FIFA „Cel mai bun portar” din 2025

Gianluigi Donnarumma a fost desemnat marți de FIFA „Cel mai bun portar” pentru 2025, obținând premiul pentru prima dată în cariera sa, după un sezon extraordinar la fostul său club, Paris Saint-Germain.
17 September 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester City goalkeeper Gianluigi Donnarumma speaks during a press conference at the City Football Academy ahead of Thursday's UEFA Champions League against Napoli. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
16 dec. 2025, 14:48, Sport

Gianluigi Donnarumma a avut un an de excepție. Portarul italian a câștigat patru trofee cu PSG: UEFA Champions League 2024/25, Ligue 1, Cupa Franței și Trophee des Champions (Supercupa din Hexagon).

Momentul de referință a fost finala Ligii Campionilor. PSG s-a impus împotriva lui Internazionale Milano, meci în care Donnarumma a păstrat poarta intactă.

Gianluigi Donnarumma, inclus în echipa Ligii Campionilor

Donnarumma a fost inclus și în echipa Ligii Campionilor în sezonul 2024/2025.

De asemenea, a făcut parte din echipa PSG care a terminat pe locul secund la Cupa Mondială a Cluburilor 2025.

Transferat în vară la Manchester City, Donnarumma a fost preferat în votul pentru premiu în fața altor portari de top. Printre contracandidații săi s-au numărat Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer și Wojciech Szczesny.

Câștigătorul premiului a fost stabilit prin votul antrenorilor și căpitanilor echipelor naționale masculine, jurnaliștilor și fanilor. Fiecare grup a reprezentat 25% din totalul voturilor.

Hannah Hampton, desemnată „Cel mai bun portar” la feminin

În paralel, Hannah Hampton, portar englez al echipei Chelsea, a fost numită „Cel mai bun portar” la feminin FIFA 2025, câștigând premiul pentru prima dată.

Portarul în vârstă de 25 de ani a fost esențial în succesul Angliei la UEFA Euro 2025, apărand două lovituri de departajare în sferturi și finală, și contribuind decisiv la tripla câștigată de Chelsea în sezonul 2024/25.gianluigi donnarummagianluigi donnarumma

