Sindicatul internațional al fotbaliștilor profesioniști a anunțat echipele ideale ale sezonului

Paris Saint-Germain domină echipa masculină, cu cinci jucători incluși, după un sezon de excepție în care clubul a câștigat Liga Campionilor, Supercupa UEFA, dar și campionatul și Cupa din Franța.

Echipa ideală este formată din următorii jucători:

Portar: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Fundași: Virgil van Dijk (Liverpool, Țările de Jos), Achraf Hakimi (PSG, Maroc), Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

Mijlocași: Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia), Cole Palmer (Chelsea, Anglia), Pedri (Barcelona, Spania), Vitinha (PSG, Portugalia)

Atacanți: Ousmane Dembélé (PSG, Franța), Kylian Mbappé (Real Madrid, Franța), Lamine Yamal (Barcelona, Spania)

Lamine Yamal, în vârstă de doar 18 ani, devine cel mai tânăr jucător din istorie inclus în echipa ideală, depășind recordul lui Kylian Mbappé (19 ani în 2018).

Echipa ideală la feminin

Anglia conduce în echipa ideală feminină, cu șase jucătoare selectate, inclusiv debutantele Hannah Hampton și Chloe Kelly.

Echipa este alcătuită din următoarele jucătoare:

Portar: Hannah Hampton (Chelsea, Anglia)

Fundași: Ona Batlle (Barcelona, Spania), Millie Bright (Chelsea, Anglia), Lucy Bronze (Chelsea, Anglia), Leah Williamson (Arsenal, Anglia)

Mijlocași: Aitana Bonmatí (Barcelona, Spania), Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Maroc), Alexia Putellas (Barcelona, Spania)

Atacanți: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Anglia), Alessia Russo (Arsenal, Anglia)

Lucy Bronze stabilește un record prin a opta selecție în echipa ideală, depășind-o pe franceza Wendie Renard (7). Totodată, ediția din 2025 marchează un moment istoric pentru fotbalul african, cu primele două jucătoare africane incluse în echipa feminină: Barbra Banda (a doua apariție) și Ghizlane Chebbak (debut).

Jucătorii au votat pentru performanțele din perioada:

Masculin: 15 iulie 2024 – 3 august 2025 (minimum 30 meciuri oficiale)

Feminin: 11 august 2024 – 3 august 2025 (minimum 20 meciuri oficiale)

Fiecare participant a selectat trei jucători pe patru poziții: portar, fundaș, mijlocaș și atacant. Primele trei poziții pentru fiecare categorie, plus cel mai bine clasat jucător de câmp suplimentar, au intrat în echipa ideală.