Meci dramatic în Conference League. Univ. Craiova a pierdut și a ratat calificarea după ce a primit două goluri în prelungiri

Partida de la Atena a fost dramatică. Fotbaliștii de la Univ. Craiova au condus cu 2-0. Golurile craiovenilor au fost reușite în minutele 30 și 59 de Ștefan Bairam și Alexandru Cicâldau. Grecii au redus din avantaj în minutul 64 prin golul croatului Domagoj Vida. Pasa de gol a fost oferită de românul Răzvan Marin.

Atacantul elvețian Dereck Kutesa a egalat în minutul 98. Luka Jovic a înscris în minutul 15 al prelungirilor, printr-o lovitură de la 11 metri acordată după consultarea sistemului VAR. Imediat după executarea loviturii de pedeapsă, arbitrul a fluierat finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Univ. Craiova s-a clasat pe locul 25, primul de pe lista echipelor eliminate. De altfel, echipele de pe locurile 21- 24 s-au calificat în play-off-ul Conference League deși au același număr de puncte ca Universitatea. Acestea au avut golaveraj mai bun.

Meciurile din play-off-ul Conference League vor fi stabilite prin tragere la sorți și se vor disputa anul viitor.