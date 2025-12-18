Prima pagină » Sport » Meci dramatic în Conference League. Univ. Craiova a pierdut și a ratat calificarea după ce a primit două goluri în prelungiri

Univ. Craiova a pierdut în mod dramatic partida cu AEK Atena disputată joi seara. Oltenii au condus cu 2-0, dar au pierdut, scor 2-3, după ce au primit două goluri în prelungirile meciului. Craiovenii au ratat calificarea în faza superioară a competiției.
27 November 2025, Romania, Craiova: Mainz's Kacper Potulski and Universitatea Craiova's Vladimir Screciu battle for the ball during the UEFA Europa Conference League soccer match between CS Universitatea Craiova and 1. FSV Mainz 05 at Ion Oblemenco Stadium. Photo: Constantin Stefan/dpa
Petru Mazilu
19 dec. 2025, 00:13, Sport

Partida de la Atena a fost dramatică. Fotbaliștii de la Univ. Craiova au condus cu 2-0. Golurile craiovenilor au fost reușite în minutele 30 și 59 de Ștefan Bairam și  Alexandru Cicâldau. Grecii au redus din avantaj în minutul 64 prin golul croatului Domagoj Vida. Pasa de gol a fost oferită de românul Răzvan Marin.

Atacantul elvețian Dereck Kutesa a egalat în minutul 98. Luka Jovic a înscris în minutul 15 al prelungirilor, printr-o lovitură de la 11 metri acordată după consultarea sistemului VAR. Imediat după executarea loviturii de pedeapsă, arbitrul a fluierat finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Univ. Craiova s-a clasat pe locul 25, primul de pe lista echipelor eliminate. De altfel, echipele de pe locurile 21- 24 s-au calificat în play-off-ul Conference League deși au același număr de puncte ca Universitatea. Acestea au avut golaveraj mai bun.

Meciurile din play-off-ul Conference League vor fi stabilite prin tragere la sorți și se vor disputa anul viitor.

