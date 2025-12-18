Prima pagină » Sport » AEK Atena – Univ. Craiova, meci decisiv pentru calificarea oltenilor în playoff în Conference League

Universitatea Craiova joacă joi seară, de la ora 22:00, în deplasare, cu AEK Atena, în ultima etapă a grupei unice din UEFA Conference League, într-un meci decisiv pentru calificarea în faza eliminatorie.
27 November 2025, Romania, Craiova: Universitatea Craiova's Steven Nsimba and Mainz's Lennard Maloney battle for the ball during the UEFA Europa Conference League soccer match between CS Universitatea Craiova and 1. FSV Mainz 05 at Ion Oblemenco Stadium.
Universitatea Craiova ocupă locul 23 în clasament, poziție care duce la barajul pentru primăvara europeană.

Craiova are 7 puncte, în timp ce AEK Atena se află pe locul 4, cu 10 puncte. O victorie în Grecia ar asigura matematic calificarea oltenilor în play-off, în timp ce orice alt rezultat complică serios calculele.

Universitatea Craiova vine după un succes în campionatul intern, 2-0 în deplasare cu Hermannstadt, meci în care au marcat Al Hamlawi și Baiaram. Pentru confruntarea de la Atena, oltenii îl vor avea din nou la dispoziție pe căpitanul Nicușor Bancu, revenit după suspendare.

În schimb, antrenorul Felipe Coelho se confruntă cu probleme de lot, din cauza accidentărilor. Screciu, Tudor Băluță, Romanchuk, Marian Rădulescu și Paradela sunt indisponibili pentru duelul din Grecia.

Craiova trebuie să treacă peste eșecul din etapa precedentă, 1-2 pe teren propriu cu Sparta Praga, meci în care Nsimba a marcat, iar Mekvabishvili a ratat un penalty la scorul de 0-0.

De cealaltă parte, AEK Atena abordează partida fără presiunea calificării, deja asigurată. Formația antrenată de Marko Nikolic se află într-o formă excelentă, cu opt victorii consecutive în toate competițiile. În campionatul Greciei, AEK este pe locul secund, la un punct de liderul Olympiacos.

AEK are cel mai bun atac din Conference League în acest sezon, cu 11 goluri marcate în cinci etape. Mijlocașul român Răzvan Marin este unul dintre jucătorii de bază ai grecilor, fiind integralist și marcator în ultima partidă europeană.

În ceea ce privește calculele calificării, un egal ar obliga Craiova să aștepte rezultate favorabile în alte meciuri. O înfrângere ar face calificarea dependentă de pași greșiți ai mai multor contracandidate.

Deși are prezența asigurată în play-off, AEK Atena urmărește, la rândul ei, o victorie, care să-i asigure un loc între primele opt și calificarea directă în optimile de finală.

