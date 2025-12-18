România va organiza în premieră Campionatul European de Judo Seniori pentru echipe mixte, în 2027

Campionatul European de Judo Seniori pentru echipe mixte va avea loc la Cluj-Napoca, în BT Arena, anunță forul național. Se va desfășura într-un moment-cheie al ciclului olimpic, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice. Punctele obținute contează decisiv pentru calificarea la competiția olimpică.

Decizia a fost confirmată în cadrul celui de-al 77-lea Congres Ordinar al Uniunii Europene de Judo, desfășurat la Las Palmas, în Gran Canaria (Spania).

România a fost reprezentată la congres de Florin Bercean, președintele Federației Române de Judo, și de Eduard Zgorcea, secretar general adjunct.

Federația Română de Judo precizează că atribuirea organizării Campionatul European de Judo Seniori pentru echipe mixte 2027 reprezintă o recunoaștere a capacității organizatorice și a credibilității demonstrate de România în ultimii ani.

Proiectul beneficiază și de sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, care și-a exprimat susținerea pentru desfășurarea competiției.

Proba de echipe mixte a fost introdusă recent în programul olimpic.

„Organizarea Campionatului European de Seniori – Echipe Mixte consolidează poziția României pe harta marilor competiții europene și marchează un pas esențial în dezvoltarea relațiilor internaționale dintre FR Judo și forurile continentale și mondiale, confirmând rolul activ și respectat al României în structurile de conducere ale judoului european. Federația Română de Judo își reafirmă angajamentul ferm pentru performanță, excelență organizatorică și dezvoltarea durabilă a judoului românesc, atât la nivel sportiv, cât și instituțional”, se arată în comunicatul forului național de judo.