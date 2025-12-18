Veste bună pentru Cristi Chivu, înainte de Supercupa Italiei. Hakan Calhanoglu a revenit la antrenamente

Mijlocașul turc Hakan Calhanoglu a depășit problema musculară resimțită în meciul cu Liverpool, investigațiile medicale confirmând că nu a existat o leziune la adductori. Revenirea completă a lui Calhanoglu în lotul echipei pregătite de Cristi Chivu este vizată pentru o eventuală finală, programată luni.

Antrenamentul de la Riad, unde au loc meciurile din Supercupa Italiei, s-a desfășurat pe o ploaie torențială joi, într-un context meteo neobișnuit pentru Arabia Saudită, potrivit Gazzetta dello Sport. Gazonul stadionului Prince Faisal Bin a rezistat bine.

Ședința de joi a fost condusă de antrenorul Cristi Chivu, alături de stafful său, Aleksandar Kolarov și Angelo Palombo.

Hakan Calhanoglu revine, Matteo Darmian – incert

În schimb, Matteo Darmian a continuat pregătirea separat și rămâne incert pentru semifinală.

Carlos Augusto nu s-a antrenat din cauza unei lombalgii ușoare, absența sa fiind una de precauție, stafful medical considerând că brazilianul ar putea fi totuși utilizat pe parcursul Supercupei.

Prima semifinală din Supercupa Italiei este programată joi seară, de la ora 21:00, între Napoli și AC Milan.

Semifinala dintre Inter și Bologna este programată vineri, tot de la ora 21:00.