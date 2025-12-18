Max Verstappen va concura cu numărul 3 în Formula 1 în 2026, după ce Lando Norris a câștigat titlul

De la debutul său cu Toro Rosso în 2015, Max Verstappen a concurat cu numărul 33. A schimbat la numărul 1 după ce a câștigat primul său titlu mondial în 2021, începutul unei serii de patru ani la vârful Formulei 1.

Această serie s-a încheiat în 2025, când Norris și-a asigurat primul titlu din carieră. Britanicul s-a clasat pe locul trei la Marele Premiu de la Abu Dhabi, depășindu-l pe Verstappen pentru doar două puncte.

În loc să revină la 33, Max Verstappen a confirmat pe conturile sale oficiale, joi, că va folosi acum numărul 3, anterior purtat de fostul său coechipier de la Red Bull, Daniel Ricciardo, între 2016 și 2018. Verstappen a explicat că numărul 3 a fost dintotdeauna preferatul său.

Verstappen a declarat: „Numărul meu preferat a fost întotdeauna 3, în afară de numărul 1. Acum putem face schimb, așa că va fi 3. Numărul 33 a fost întotdeauna OK, dar îmi place mai mult un 3 decât două cifre 3. Mereu am spus că reprezenta dublu noroc, dar deja mi-am folosit norocul în Formula 1”.

Atât FIA, cât și Ricciardo, retras din competiție în 2024, și-au dat acordul ca Verstappen să folosească numărul 3 în sezonul 2026.