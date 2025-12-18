Prima pagină » Sport » Max Verstappen va concura cu numărul 3 în Formula 1 în 2026, după ce Lando Norris a câștigat titlul

Max Verstappen va concura cu numărul 3 în Formula 1 în 2026, după ce Lando Norris a câștigat titlul

Pilotul neerlandez de Formula 1, Max Verstappen, a confirmat joi că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, după ce a fost nevoit să cedeze numărul 1 campionului mondial din 2025, Lando Norris.
Max Verstappen va concura cu numărul 3 în Formula 1 în 2026, după ce Lando Norris a câștigat titlul
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
18 dec. 2025, 14:43, Sport

De la debutul său cu Toro Rosso în 2015, Max Verstappen a concurat cu numărul 33. A schimbat la numărul 1 după ce a câștigat primul său titlu mondial în 2021, începutul unei serii de patru ani la vârful Formulei 1.

Această serie s-a încheiat în 2025, când Norris și-a asigurat primul titlu din carieră. Britanicul s-a clasat pe locul trei la Marele Premiu de la Abu Dhabi, depășindu-l pe Verstappen pentru doar două puncte.

În loc să revină la 33, Max Verstappen a confirmat pe conturile sale oficiale, joi, că va folosi acum numărul 3, anterior purtat de fostul său coechipier de la Red Bull, Daniel Ricciardo, între 2016 și 2018. Verstappen a explicat că numărul 3 a fost dintotdeauna preferatul său.

Verstappen a declarat: „Numărul meu preferat a fost întotdeauna 3, în afară de numărul 1. Acum putem face schimb, așa că va fi 3. Numărul 33 a fost întotdeauna OK, dar îmi place mai mult un 3 decât două cifre 3. Mereu am spus că reprezenta dublu noroc, dar deja mi-am folosit norocul în Formula 1”.

Atât FIA, cât și Ricciardo, retras din competiție în 2024, și-au dat acordul ca Verstappen să folosească numărul 3 în sezonul 2026.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost trimis în judecată. DNA îl acuză că a primit haine de lux de peste 40.000 de euro, o reducere de 500.000 de euro, dar și două BMW-uri de 185.000 de euro
Libertatea
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor