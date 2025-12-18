Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 88 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, cu sprijinul partenerilor Bilbor și Sanador.

Ultimul episod din 2025 este găzduit de Luci Popa și îl are ca invitat pe Dragoș Stăcescu, specialist român în optimizarea electronică a motoarelor și calibrare software pentru automobile, cu un focus clar pe propulsia diesel. Alegerea acestui tip de motorizare nu este una întâmplătoare, iar mai multe despre asta puteți afla pe parcursul discuției.

Unde se rupe linia dintre tuning corect și improvizație

Episodul 88 propune o conversație aplicată despre cele mai proaste modificări auto întâlnite în practică și despre semnele clare care trădează lucrările de slabă calitate. De la ajustări făcute „după ureche” până la intervenții care ignoră complet limitele mecanice ale motorului, podcastul scoate la lumină greșeli frecvente care pot costa scump pe termen mediu și lung.

Un exemplu relevant discutat în podcast este legat de modificările software făcute superficial. În astfel de cazuri, primul lucru care pare să se „îmbunătățească” este consumul afișat în bord, o valoare care poate fi ușor alterată la nivel de soft și care nu reflectă neapărat realitatea din rezervor. Este un semnal de alarmă des întâlnit, dar rar explicat pe înțelesul publicului larg.

Discuția capătă greutate atunci când ajunge la unul dintre cele mai cunoscute proiecte realizate de Dragoș Stăcescu: un BMW diesel care a devenit cel mai rapid model de acest tip din istorie, performanță confirmată prin clasarea pe primul loc în ierarhia națională dedicată automobilelor diesel. Podcastul explică pas cu pas ce presupune un astfel de proiect și de ce rezultatele nu apar peste noapte.

Ce riști și când este momentul potrivit pentru chiptuning

Un alt subiect-cheie abordat este riscul la care se expune un proprietar atunci când modifică motorul. Există sau nu un prag minim de rulaj sub care intervențiile sunt nerecomandate? Răspunsurile vin argumentat, pe baza experienței directe, nu a miturilor din online.

Episodul include și o privire către planurile pentru 2026, într-un context auto din ce în ce mai strict din punct de vedere al emisiilor, dar în care pasiunea pentru performanță încă își găsește locul.

Episodul 88 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor va fi disponibil luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, pe YouTube ProMotor.