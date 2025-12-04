„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări

Episodul abordează câteva dintre cele mai actuale subiecte din zona second-hand, începând cu fenomenul samsarilor. Invitatul explică tiparele întâlnite în activitate, metodele folosite de vânzători pentru a ascunde defecte și cum poate un cumpărător obișnuit să evite situațiile riscante.

O secțiune importantă este dedicată producătorului Dacia. Dan Babu vorbește despre comportamentul modelelor românești în verificările din 2025, despre defectele des întâlnite și despre diferențele dintre generațiile vechi și noile modele. În același context, este prezentat un Top 5 al celor mai interesante modele verificate de el în acest an, fie prin configurație, fie prin starea tehnică surprinzătoare, printre ele fiind și un Lamborghini Urus.

„Podcast cu Prioritate” #87: Problemele reale ale mașinilor la mâna a doua

Episodul include și analiza unor probleme recurente observate la anumite mărci. În cazul Toyota, specialistul indică tipurile de defecte întâlnite frecvent, atât la modelele hibride, cât și la cele convenționale. Totodată, invitatul menționează care a fost cea mai problematică mașină premium întâlnită în activitatea sa recentă și ce anume a generat costuri ridicate sau riscuri majore pentru potențialii cumpărători.

Nu în ultimul rând, episodul analizează și schimbările în preferințele de import. Dan Babu explică din ce țări își aduc românii mașini rulate în 2025 și ce diferențe apar între piețele din Germania, Olanda, Belgia, Italia sau Franța, în funcție de kilometraj, preț și gradul de risc tehnic.

Episodul #87 este realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador și poate fi urmărit luni, 8 decembrie, ora 12:00, pe YouTube ProMotor România.