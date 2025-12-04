Corupția nu e motiv de concediere! Metrorex are să-i dea 40.000 de euro unui angajat concediat după ce a fost acuzat că a cerut spagă

Compania Metrorex pierde procesul prin care un fost angajat al său a dat-o în judecată pentru „modificarea unilaterală a contractului”. Adică pentru că l-a dat afară.

Mai mult, instanța a hotărât că Metrorex trebuie să-i plătească acestuia, retroactiv, toate salariile pe care le-ar fi încasat de la data la care a fost dat afară până în prezent (07.07.2023 – 17.06.2025) la care se adaugă 1.000 de lei cheltuieli de judecată.

Metrorex are acum la dispoziție 10 zile pentru formularea apelului, care va fi depus la Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, scrie clubferoviar.ro.

În total, Metrorex ar avea să-i plătească fostului angajat, Dragoș-Ciprian Blăguț, o sumă echivalentă cu 40.000 de euro.

Informații de context

Dragoș-Ciprian Blăguț a fost angajatul companiei Metrorex, iar contractul său a fost terminat pe motiv că procurorii l-au acuzat de luare și dare de mită.

Pe scurt, la 23 noiembrie 2022, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au percheziționat Depoul Pantelimon al Metrorex chiar în timpul unui concurs pentru ocuparea a 40 de posturi de mecanici, pentru că existau suspiciuni de fraudă.

Tot în aceeași zi, procurorii au descins și la sediul CENAFER, într-un dosar care viza infracțiuni de fals intelectual, uz de fals, trafic de influență în formă continuată, cumpărare de influență, luare de mită și dare de mită.

Șpagă de 6 000 – 7 500 de euro pentru un post în Metrorex

În primăvara anului următor, trei persoane au fost arestate preventiv, alte nouă au fost puse sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, relatează publicația citată.

Anchetatorii urmăreau piste care ofereau suspiciuni că angajați și foști angajați ai Metrorex cereau bani în schimbul promisiunii că vor ajuta candidații să ia concursul de angajare – între 6.000 și 7.500 de euro pentru fiecare candidat – iar printre cei care cereau șpaga se număra și Dragoș-Ciprian Blăguț.

În toamna anului următor, pe 14 noiembrie 2024, Secția 1 Penală a Tribunalului București a pronunțat sentința – un singur inculpat a fost condamnat la închisoare cu executare – Căpraru Mihai Costel – restul, printre care și Blăguț ( angajatul )– închisoare cu suspendare.

Ceea ce a rămas a fost sentința definită, anume aceea că anagajatul a luat șpagă

Publicația citată observă discrepanța „halucinantă” dintre decizia de acum a Tribunalului București și cea anterioară, din 14 noiembrie 2024, în care ”interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu titlu de pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa principală stabilită pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau activitatea de care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii (sublin. ns.), pedeapsă care se va executa conform art. 68 alin. 1 litera b din Codul Penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea sub supraveghere”.

Mai mult decât atât, instanța îi impunea lui Blăguț anumite obligații: de la prezentarea la date fixe la Serviciul de Probațiune, la primirea vizitelor consilierului, la informarea autorității la schimbarea locului de muncă, informarea acesteia în privința deplasărilor care durau mai mult de cinci zile, muncă în folosul comunității de 60 de zile în cadrul Primăriei Chitila sau în cadrul Parohiei Sfântul Gheorghe.

Inspectorul șpăgar a câștigat, însă decizia nu e definitivă, iar Metrorex, cum spuneam, are 10 zile pentru a formula un apel.