Procurorii sud coreeni cer 15 ani de închisoare pentru fosta Primă Doamnă, acuzată de corupție și luare de mită

Miercuri, în cadrul ultimei audieri din cadrul procesului, procuratura a cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol.

În august, Kim Keon Hee a fost pusă sub acuzare pentru încălcarea Legii piețelor de capital, a Legii finanțării politice.

Procurorii susțin că, între 2010 și 2012, Kim ar fi conspirat cu fostul director al Deutsch Motors, un dealer BMW din Coreea de Sud, și cu un asociat apropiat pentru a manipula prețul acțiunilor companiei, obținând profituri ilegale în valoare de peste 500.000 de dolari.

Kim este acuzată că a primit cadouri de lux în valoare de aproximativ 50.000 de dolari în 2022 de la un oficial al Bisericii Unificării, prin intermediul unui șaman, în schimbul unor presupuse favoruri de afaceri.

La acest capete de acuzare, procurorii au solicitat 11 ani de închisoare, returnarea sumei strânse ilegal și plata unei amenzi de aproximativ un milion de dolari.

Un alt dosar vizează primirea unor sondaje de opinie gratuite, în valoare aproximativ 180.000 de dolari. , pentru ea și fostul președinte Yoon Suk Yeol, în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2022. În schimb, ar fi fost promisă nominalizarea unui politician la niște alegeri parlamentare parțiale.

Prima Doamnă se află în arest încă din lun august și își va afla sentința la finalul lunii ianuarie.