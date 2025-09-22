Un tribunal din Coreea de Sud a emis un mandat de arestare pentru liderul Bisericii Unificării

„Tribunalul Districtual Central din Seul a emis mandatul, invocând îngrijorarea că ar putea distruge probe”, a relatat Yonhap, referindu-se la unul dintre motivele pe baza cărora procurorii au solicitat arestarea lui Han.

Han, în vârstă de 82 de ani, a fost interogată săptămâna trecută pentru presupusul său rol în mituirea fostei prime doamne Kim Keon Hee și a unui proeminent parlamentar. Procurorii au solicitat arestarea ei o zi mai târziu.

Biserica Unificării a fost fondată în 1954 de regretatul soț al lui Han, Moon Sun-myung, și a fost mult timp subiectul unor controverse, învățăturile sale fiind centrate pe rolul lui Moon ca fiind a Doua Venire, nunțile în masă și o cultură asemănătoare unui cult.

Biserica are o vastă acoperire, afacerile sale variind de la media și turism până la distribuția de alimente.

Han a preluat conducerea organizației după moartea lui Moon, în 2012.

Ea este suspectată că a ordonat livrarea unor cadouri de lux, inclusiv o geantă de designer și un colier cu diamante, către Kim în 2022, pentru a-i câștiga favoarea soțului ei, Yoon Suk Yeol, care a devenit președinte în acel an.

Fosta primă doamnă a fost arestată și pusă sub acuzația de luare de mită și manipulare a pieței bursiere. Soțul ei – și el în arest – este judecat pentru declararea legii marțiale în decembrie.

Han se confruntă, de asemenea, cu acuzații de mituire a unui parlamentar proeminent cu 100 de milioane de woni (72.000 de dolari americani).

În timp ce era scoasă din biroul procurorului după mai mult de nouă ore de interogatoriu săptămâna trecută, Han a negat orice faptă.

Biserica a numit cererea procurorilor de a emite un mandat de arestare o „persecuție nedreaptă a unui lider religios global”. Biserica, care pretinde că are 10 milioane de adepți în întreaga lume, este cunoscută mai ales pentru nunțile sale în masă, unde mii de cupluri din întreaga lume se căsătoresc în ceremonii de dimensiuni mari.