Coreea de Sud ar putea introduce restricții pe rețelele de socializare pentru adolescenți

Întrebat în cadrul audierilor din parlament despre o potențiale restricție asemănătoare cu cea din Australia, Kim Jong-cheol a declarat: „Cred că trebuie, desigur. Cred că protejarea tinerilor în acest aspect este un obiectiv cheie și intenționez să continui această activitate având vedere acest lucru”.

Kim a precizat că una dintre misiunile esențiale ale comisiei este asigurarea unui mediu de comunicare „sigur, liber și ordonat” pentru public.

Australia a devenit prima țară care a impus o astfel de interdicție, iar alte state analizează măsuri similare.

Potrivit presei locale, acesta a anunțat și că va institui o politică de „toleranță zero față de informațiile false și manipulate și conținutul ilegal, cum ar fi drogurile și materialele care conțin exploatare sexuală”.

De asemenea, Kim a anunțat că va introduce folosirea inteligenței artificiale în activitatea comisiei pentru „creșterea eficienței și sprijinirea extinderii în străinătate a corporațiilor”.