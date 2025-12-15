Yoon Suk Yeol, fostul președinte al Coreei de Sud, a fost acuzat că ar fi încercat să provoace militar Coreea de Nord pentru a justifica legea marțială

Cho Eun-seok, procuror special, a prezentat luni rezultatele unei anchete. În urma acesteia, au fost inculpate 24 de persoane sub acuzația de de insurecție, printre care fostului președinte Yoon și cinci foști membri ai cabinetului.

Potrivit anchetei, planul tentativei de impunere a legii marțiale a fost pus la punct încă din luna octombrie a anului 2023 de către fostul președinte și Kim Yong-hyun, fost ministru al Apărării, iar conform planului, aceștia urmăreau suspendarea atribuțiilor Parlamentului și înlocuirea acestuia cu un organism legislativ de urgență.

De asemenea, pentru a-și justifica demersurile, fosta administrație de la Seul ar fi încercat să atragă Coreea de Nord într-o confruntare militară. Astfel, ar fi fost ordonată o operațiune secretă cu drone pe teritoriul nord-coreean.

Cho Eun-seok a declarat: „Pentru a justifica declararea legii marțiale, au încercat să atragă Coreea de Nord într-o agresiune armată, dar au eșuat, deoarece Coreea de Nord nu a răspuns militar”.

Yoon se află în prezent în fața instanței sub acuzația de insurecție, infracțiune care poate fi pedepsită cu închisoare pe viață sau chiar cu pedeapsa capitală.

Fostul președinte a fost demis în aprilie de Curtea Constituțională, după ce Parlamentul a anulat declararea legii marțiale.

De asemenea, procuratura susține că momentul ales a fost influențat de peisajul internațional, având în vederea victoria în alegeri a lui Donald Trump. Șeful serviciilor de informații sud-coreene ar fi urmat să se deplaseze la Washington pentru a reduce eventualele reacții negative ale aliaților americani.