Nu semnați niciun document cu caracter militar! Mesajul MAE de la Chișinău pentru moldovenii aflați în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează, luni, printr-un mesaj postat pe Facebook, cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație.

„Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată. Deși autoritățile ruse vorbesc despre pentru moldoveni, aplicarea acestora nu este clară. În practică, există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare”, scriu reprezentanții ministerului.

Aceștia le recomandă cetățenilor moldoveni să fie prudenți, să nu semneze niciun document cu caracter militar fără consultare juridică și, în caz de presiuni, să solicite imediat asistență consulară.

Cetățenii sunt îndemnați să contacteze pentru informații și sprijin misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova.