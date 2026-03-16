Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 18. Serviciile secrete americane cred că regimul iranian își consolidează puterea/ Numărul soldaților americani răniți în războiul din Iran a depășit 200 în șapte țări

Peste 200 de soldați americani au fost răniți în șapte țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, în principal în urma atacurilor cu rachete și drone iraniene asupra pozițiilor americane. Zece soldați sunt grav răniți, iar 13 au murit, potrivit Washington Post.

Rănirile au avut loc în contextul în care Iranul lansează valuri de rachete și drone de atac unidirecționale, ca răspuns la atacul extins al administrației Trump.

Numărul soldaților americani răniți sau răniți în timpul campaniei americano-israeliane împotriva Iranului depășește acum 200 în șapte țări, a declarat luni un purtător de cuvânt al armatei americane, oferind cea mai detaliată relatare de până acum despre modul în care personalul american a fost pus în pericol, relatează Washington Post.

În ciuda a peste două săptămâni de atacuri aeriene neîncetate, conform evaluărilor serviciilor secrete americane, regimul iranian va rămâne probabil în picioare deocamdată, slăbit, dar mai intransigent, cu puternicele forțe de securitate ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice exercitând un control mai mare, arată Washington Post în ediția de luni seara.

Statele Unite și Israelul au degradat semnificativ capacitatea de rachete și marina Iranului, l-au înlăturat pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au eliminat zeci de lideri militari și de informații de rang înalt.

Însă costurile războiului sunt în creștere – cel puțin 12 miliarde de dolari până acum și 13 soldați americani uciși. Presiunea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a încetinit traficul maritim la o scădere semnificativă, creând o perturbare istorică a traficului petrolier.