Donald Trump s-a supărat pe NATO pentru că nu îl ajută pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai dorim asistența țărilor NATO! Nu avem nevoie de ajutorul nimănui”

Președintele SUA, Donald Trump, a postat un mesaj critic la adresa NATO și liderilor Alianței Nord Atlantice. Șeful statului american constată că NATO nu îl ajută în Iran și, ca atare, spune că nu mai are nevoie de asistența Alianței.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 17:28, Știri externe

 

„Statele Unite au fost informate de majoritatea „aliaților” noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, și asta în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să dețină arme nucleare.

Nu sunt surprins de acțiunea lor, totuși, deoarece am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic — noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special, în momentele de nevoie.

Din fericire, am decimat armata Iranului — marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele au dispărut și, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai amenința niciodată pe noi, pe aliații noștri din Orientul Mijlociu sau pe lume!

Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai „avem nevoie” sau nu mai dorim asistența țărilor NATO — NICIODATĂ NU AM AVUT!

La fel și Japonia, Australia sau Coreea de Sud. De fapt, vorbind în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică țară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI!

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, scrie Donald Trump într-un mesaj pe Truth Social.

Citește și

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
