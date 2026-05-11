Președintele Finlandei, Alexander Stubb, sfătuiește Europa să înceapă negocieri directe cu Rusia, într-un interviu pentru ziarul italian Corriere della Sera.
Înainte să ajungă la summitul B9, președintele Finlandei cere începerea negocierilor directe cu Rusia
Sorina Matei
11 mai 2026, 17:40, Știri externe
Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat astăzi că țările europene ar trebui să ia în considerare posibilitatea inițierii unor negocieri directe cu Rusia.

Stubb a declarat într-un interviu acordat Corriere della Sera că liderii europeni discută deja potențiale formate și reprezentanți pentru stabilirea contactului cu Moscova, deși încă nu s-au luat decizii.

„Da, este timpul să începem negocierile cu Rusia. Nu știu când se va întâmpla acest lucru”, a spus el. „Am discutat această problemă cu liderii europeni care vor stabili contactul, dar încă nu știm.”

Dacă politica americană față de Rusia și Ucraina nu corespunde intereselor Europei, după părerea lui, atunci Europa trebuie să acționeze de una singură, a declarat Stubb.

Stubb a subliniat importanța coordonării în cadrul Europei, indicând în special grupul E5 — Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Polonia — precum și statele nordice și baltice.

„Dacă va fi vorba de un trimis special sau de un grup de lideri, vom vedea”, a spus el.

Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că Moscova este deschisă discuțiilor cu țările europene, sugerând potențiale canale de dialog, menționând în același timp că statele europene și-ar putea alege propriii reprezentanți pentru negocieri.

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, un amic european al președintelui SUA, Donald Trump și partener al acestuia de golf, a anunțat că va participa la Summitul Bucharest Nine (B9) de la București, România, miercuri, 13 mai 2026. Întâlnirea se va concentra pe securitatea transatlantică și pe viitorul summit al NATO de la Ankara, anunță președinția finlandeză.

