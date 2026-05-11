Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat astăzi că țările europene ar trebui să ia în considerare posibilitatea inițierii unor negocieri directe cu Rusia.

Stubb a declarat într-un interviu acordat Corriere della Sera că liderii europeni discută deja potențiale formate și reprezentanți pentru stabilirea contactului cu Moscova, deși încă nu s-au luat decizii.

„Da, este timpul să începem negocierile cu Rusia. Nu știu când se va întâmpla acest lucru”, a spus el. „Am discutat această problemă cu liderii europeni care vor stabili contactul, dar încă nu știm.”

Dacă politica americană față de Rusia și Ucraina nu corespunde intereselor Europei, după părerea lui, atunci Europa trebuie să acționeze de una singură, a declarat Stubb.

Stubb a subliniat importanța coordonării în cadrul Europei, indicând în special grupul E5 — Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Polonia — precum și statele nordice și baltice.

„Dacă va fi vorba de un trimis special sau de un grup de lideri, vom vedea”, a spus el.

Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că Moscova este deschisă discuțiilor cu țările europene, sugerând potențiale canale de dialog, menționând în același timp că statele europene și-ar putea alege propriii reprezentanți pentru negocieri.

