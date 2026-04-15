Un plan de rezervă pentru a asigura că Europa se poate apăra folosind structurile militare existente ale NATO în cazul plecării SUA câștigă teren în Europa după ce a obținut sprijinul Germaniei, relatează The Wall Street Journal.

Oficialii care lucrează la planuri, pe care unii oficiali le numesc un „NATO european”, încearcă să atragă mai mulți europeni în rolurile de comandă și control ale alianței și să suplimenteze resursele militare americane cu propriile lor resurse.

Planurile – care avansează informal în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și în jurul acesteia – nu sunt menite să rivalizeze cu alianța actuală, au declarat participanții.

Oficialii europeni urmăresc să mențină descurajarea împotriva Rusiei, continuitatea operațională și puterea nucleară, chiar dacă Washingtonul își retrage forțele din Europa sau refuză să o apere, așa cum a amenințat președintele Trump .

Planurile, concepute inițial anul trecut, subliniază profunzimea îngrijorării europene cu privire la fiabilitatea SUA.

Planuri accelerate. Schimbarea decisivă a Berlinului

Planurile s-au accelerat după ce Trump a amenințat că va prelua Groenlanda de la Danemarca, membră a NATO, și acum capătă o urgență sporită pe fondul impasului privind refuzul Europei de a sprijini războiul Americii în Iran .

Un aspect crucial este acela că schimbarea percepției de la Berlin accelerează situația.

Timp de decenii, Germania a rezistat insistențelor Franței pentru o mai mare suveranitate europeană în apărarea sa, preferând să păstreze America drept garant suprem al securității europene. Acest lucru se schimbă acum sub cancelarul german Friedrich Merz, din cauza îngrijorărilor legate de fiabilitatea SUA ca aliat în timpul președinției Trump și ulterior, potrivit unor persoane familiarizate cu gândirea sa.

Europenii încearcă să își asume mai multe responsabilități și iau decizii din proprie inițiativă

Provocarea este enormă, relatează WSJ. Întreaga structură a NATO este construită în jurul conducerii americane la aproape fiecare nivel, de la logistică și informații până la comanda militară superioară a alianței.

Europenii încearcă acum să își asume mai multe dintre aceste responsabilități, pe care Trump le-a cerut de mult timp. Alianța va fi „mai condusă de Europa”, a declarat recent secretarul general Mark Rutte.

Diferența acum este că europenii iau măsuri din proprie inițiativă, din cauza ostilității crescânde a lui Trump , ca urmare a declarațiilor SUA.

În ultimele zile, Trump i-a etichetat pe aliații europeni drept „lași” și a numit NATO un tigru de hârtie, adăugând că președintele rus Vladimir Putin: „Și Putin știe asta”.

Și președintele Finlandei, apropiat al lui Trump, este implicat în noul plan

„O mutare a poverii dinspre SUA către Europa este în curs de desfășurare și va continua… ca parte a strategiei de apărare și securitate națională a SUA”, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre liderii implicați în aceste planuri.

„Cel mai important lucru este să înțelegem că are loc și, de asemenea, să o facem într-un mod foarte gestionat și controlabil, în loc ca [SUA] să se retragă rapid”, a spus Stubb într-un interviu.

Stubb este unul dintre puținii lideri europeni care au menținut o relație strânsă cu Trump , iar țara sa are una dintre cele mai puternice forțe armate de pe continent și cea mai lungă graniță cu Rusia.

La începutul acestei luni, Trump a amenințat că va părăsi NATO din cauza refuzului aliaților de a-i sprijini campania în Iran, spunând că mișcarea este deja „dincolo de orice reconsiderare”. Orice retragere din alianță ar necesita aprobarea Congresului, dar președintele ar putea în continuare să mute trupe sau active din Europa sau să-și retragă sprijinul, folosindu-și autoritatea de comandant suprem.

Imediat după amenințarea lui Trump, Stubb l-a sunat pe președinte pentru a-l informa despre planurile Europei de a-și consolida propria apărare.

„Mesajul fundamental pentru prietenii noștri americani este că, după toate aceste decenii, este timpul ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate și apărare”, a declarat Stubb.

Ce a determinat schimbarea Berlinului: Ucraina

Schimbarea decisivă pentru Europa a fost răzgândirea istorică a Berlinului, țară care deține arme nucleare americane și a evitat mult timp să pună la îndoială rolul Americii ca garant al securității europene.

Germanii și alți europeni se temeau că promovarea conducerii europene în cadrul NATO ar putea oferi SUA o scuză pentru a-și reduce rolul – un rezultat de care se temeau mulți europeni.

Totuși, la sfârșitul anului trecut, Merz a început să reevalueze această opinie de lungă durată după ce a ajuns la concluzia că Trump era pregătit să abandoneze Ucraina, potrivit unor surse. Merz era îngrijorat că Trump îi confunda pe victimă cu agresorul în război și că nu mai existau valori clare care să ghideze politica SUA în cadrul NATO, au spus sursele.

În ciuda acestui fapt, liderul german nu a dorit să pună la îndoială public alianța, ceea ce ar fi periculos, au spus sursele. În schimb, europenii ar trebui să își asume un rol mai important. În mod ideal, SUA ar rămâne în alianță, dar cea mai mare parte a apărării ar fi lăsată în seama europenilor, au spus sursele.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că discuțiile actuale din cadrul NATO nu sunt întotdeauna ușoare, dar dacă acestea vor duce la decizii, acest lucru ar crea o oportunitate pentru Europa. El a numit NATO „de neînlocuit atât pentru Europa, cât și pentru SUA”.

„Dar este, de asemenea, clar că noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru apărarea noastră și chiar facem asta”, a spus Pistorius. „NATO trebuie să devină mai europeană pentru a rămâne transatlantică.”

Schimbarea de poziție a Germaniei a deblocat un acord mai larg printre altele, inclusiv Marea Britanie, Franța, Polonia, țările nordice și Canada, care prezintă acum planul de contingență ca o coaliție a voluntarilor în cadrul NATO, potrivit oficialilor implicați.

„Luăm măsuri de precauție și purtăm discuții informale cu un grup de aliați care împărtășesc aceleași idei și vom contribui la umplerea golului din cadrul NATO atunci când va fi necesar”, a declarat ambasadorul Suediei în Germania, Veronika Wand-Danielsson.

Abia după ce Berlinul a intervenit, planurile de contingență s-au transformat în abordarea unor chestiuni militare practice, cum ar fi cine ar conduce apărarea antiaeriană și antirachetă a NATO, coridoarele de întărire către Polonia și statele baltice, rețelele logistice și exercițiile regionale majore în cazul în care ofițerii americani s-ar retrage. Acestea rămân cele mai mari provocări, au declarat oficialii.

Reintroducerea recrutărilor militare în UE

Oficialii spun că reintroducerea recrutării militare este un alt aspect esențial pentru succesul planului. Multe națiuni l-au abandonat după Războiul Rece. „Nu voi da sfaturi niciunei țări europene, dar în ceea ce privește educația civică, identitatea națională și unitatea națională, probabil că nu există nimic mai bun decât serviciul militar obligatoriu”, a spus Stubb. Finlanda a păstrat recrutarea.

Oficialii implicați vor să accelereze producția europeană de echipamente vitale în domenii în care Europa este în urma SUA, inclusiv războiul antisubmarin, capacitățile spațiale și de recunoaștere, realimentarea în zbor și mobilitatea aeriană. Oficialii indică anunțul făcut luna trecută de Germania și Marea Britanie privind un proiect comun de dezvoltare a rachetelor de croazieră stealth și a armelor hipersonice ca exemplu al noii inițiative.

Deși efortul european marchează o schimbare fundamentală de gândire, realizarea ambiției va fi dificilă. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate pentru Europa este întotdeauna american, iar oficialii americani au declarat că nu au nicio intenție să renunțe la acest post.

Niciun membru european nu are putere suficientă în cadrul NATO pentru a înlocui SUA ca lider militar, în parte pentru că numai SUA pot oferi umbrela nucleară la nivel continental care stă la baza principiului fondator al alianței de descurajare reciprocă prin putere.

Europenii își asumă tot mai multe roluri de conducere, dar încă nu au capacități esențiale din cauza anilor de cheltuieli insuficiente și a dependenței de SUA.

O europenizare a NATO „ar fi trebuit să aibă loc mai devreme”, a declarat amiralul american în retragere James Foggo, care a deținut funcții de conducere în cadrul NATO și a avut legături cu aceasta. El a spus că membrii europeni au mulți ofițeri și lideri foarte profesioniști.

„Cred că au capacitatea. Au o parte din hardware”, dar trebuie să investească și să dezvolte capabilități mai rapid, a spus Foggo.

Tranziția este deja în curs de desfășurare. Un număr tot mai mare de posturi cheie de comandă NATO sunt acum deținute de europeni, iar multe exerciții majore desfășurate recent sau programate în lunile următoare vor fi conduse de forțe europene – în special în regiunea nordică, unde alianța se învecinează cu Rusia.

Cel mai sensibil punct: înlocuirea umbrelei nucleare americane

O lacună deosebit de mare este în domeniul informațiilor și al descurajării nucleare. Oficialii europeni spun că nicio reorganizare a trupelor nu poate înlocui rapid sistemele americane de satelit, supraveghere și avertizare antirachetă care formează coloana vertebrală a credibilității NATO, punând Franța și Marea Britanie sub presiune pentru a-și extinde atât rolurile de informații nucleare, cât și cele strategice.

Schimbarea de poziție a Germaniei a deschis calea către cel mai sensibil element al apărării suverane europene: înlocuirea umbrelei nucleare americane. După ce Trump a amenințat că va invada Groenlanda, Merz și președintele francez Emmanuel Macron au deschis apoi discuții despre posibilitatea extinderii descurajării nucleare a Franței pentru a acoperi și alte națiuni europene, inclusiv Germania.

Însuși Trump a părut să recunoască faptul că Groenlanda devenise un punct de cotitură.

„Totul a început cu, dacă vreți să știți adevărul, Groenlanda”, a spus el despre amenințarea sa de a părăsi NATO. „Vrem Groenlanda. Nu vor să ne-o dea și am spus: «Bine, pa pa».”