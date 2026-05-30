Pete Hegseth spune că orice acord de pace cu Iranul „va fi o înțelegere bună”

În timp ce președintele american Donald Trump încă se abține de la vreun anunț în ceea ce privește un acord de pace cu Iranul, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă la un forum internațional că „starea actuală este că orice acord va fi o înțelegere bună”, scrie CNN.

Donald Trump are răbdare în a se asigura că orice pact de pace cu Iranul garantează că acesta nu va dobândi o armă nucleară, a spus Hegseth într-o sesiune de întrebări și răspunsuri după un discurs la Dialogul Shangri-La din Singapore.

„Am avut ocazia să vorbesc cu președintele Trump în această dimineață. A vrut să reiterez cât de răbdător este în a se asigura că, odată cu America întreprinzând acest tip de demers istoric, orice acord va fi unul bun, unul excelent, și are răbdare în urmărirea acestui lucru”, a spus Hegseth.

„Dacă Iranul nu vrea să facă o înțelegere importantă care să garanteze că nu va obține o armă nucleară”, atunci Iranul poate „să se ocupe” de armata americană, a mai declarat Hegseth.

Întrebat ulterior de un reporter despre comentariul său conform căruia „orice acord va fi un acord bun”, Hegseth a precizat că „îi plac întrebările nesincere din partea presei nesincere. Am spus că va fi un acord bun.”.

Mai mult, șeful apărării americane a declarat că forțele americane sunt pe deplin pregătite să reia ostilitățile dacă li se ordonă acest lucru și că stocurile de arme sunt suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile.