Administrația americană a publicat astăzi contractul între firma Eversheds Sutherland (US) LLP din SUA și Administrația Prezidențială a României.

Datele contractului arată că, din partea României, documentul a fost încheiat pe 21 mai 2026 ( anunțat pe 25 mai), de către Andrea Miu – consilierul prezidențial al Palatului Cotroceni, care conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale iar din partea firmei de lobby Eversheds Sutherland (US) LLP, actul a fost semnat de Theodore H. Cominos Jr.

Firma Eversheds Sutherland (US) LLP acționează în cadrul acestui contract prin trei persoane: Mark Herlach, Theodore H. Cominos Jr. și prin intermediul consilierului lui Donald Trump, Jason Miller.

Contract pentru securitate națională, pentru consolidarea parteneriatului strategic

„Firma va oferi servicii și reprezentare, împreună cu unul sau mai mulți consilieri strategici angajați de Eversheds Sutherland în numele principalului străin, inclusiv furnizarea de consiliere strategică, planificare tactică. și asistență în relațiile guvernamentale cu privire la chestiuni aflate pe rolul Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante, așa cum poate fi solicitat de clientul străin periodic, pentru a stabili, întări și consolida pe scară largă securitatea națională a României prin consolidarea pe scară largă a parteneriatului/cooperării strategice dintre Statele Unite și România și, în general, prin consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

Eversheds Sutherland (US) LLP va consilia și reprezenta Administrația Prezidențială a României în eforturile sale de a stabili, întări și consolida securitatea națională a României și parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România.

Activitățile pot include consiliere strategică, planificare tactică, asistență în relațiile guvernamentale, implicarea părților interesate, pregătirea materialelor informative și a altor materiale informative, precum și comunicarea sau contactarea Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante pe teme precum comerțul, investițiile străine directe, securitatea, apărarea, securitatea energetică, cooperarea economică, cooperarea diplomatică și domenii conexe de interes reciproc care consolidează în general parteneriatul/cooperarea strategică dintre Statele Unite și România și, în general, consolidează relațiile dintre cele două țări.”, se arată în contract.

Jason Miller, consilierul lui Donalt Trump, subcontractor al contractului cu Nicușor Dan. Miller a încasat 300.000 de dolari

Potrivit datelor acestui contract, până la data înregistrării documentului, Eversheds Sutherland (US) LLP a desfășurat o serie de activități care sunt deja publice, declarate și parte ale contractului:

Pe 18 mai 2026, Jason Miller a fost intervievat la Antena 3 (un canal de știri românesc) pe teme relevante pentre interesele strategice ale SUA și România.

La 25 mai 2026, Administrația Prezidențială a României a publicat un comunicat de presă privind încheierea unui contract de consultanță și asistență strategică cu Eversheds Sutherland (US) LLP.

De asemenea, firma Eversheds Sutherland (US) LLP anunță potrivit documentelor că și Jason Miller, fostul purtător de cuvânt al Campaniei lui Donald Trump din 2016 și un apropiat de-al președintelui SUA, este parte a contactului și activează ca lobbyist în cadrul contractului, ca subcontractor/și consultant din partea SHW Partners, LLC.

Potrivit datelor, Jason Miller a încasat până acum 300.000 de dolari pentru serviciile prestate.

În plus, Miller declară la FARA și o serie de contribuții – de 56.000 de dolari – făcute înainte de încheierea contractului.

Miller, la Antena 3, în contractul Administrației Nicușor Dan

Jason Miller, principalul strateg al lui Donald Trump pentru campaniile prezidențiale din 2016, 2020 și 2024, a oferit recent un interviu pentru postul Antena 3 CNN din România. În cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea din 18 mai 2026, Miller a discutat despre importanța României ca partener și a lăudat activitatea președintelui Nicușor Dan. „Îmi place inteligența sa ascuțită„, a declarat Miller.

Jason Miller la Antena 3/ 18 mai 2026

Jason Miller este unul dintre cei mai longevivi și importanți strategi politici și consilieri de comunicare ai lui Donald Trump. El a jucat un rol esențial în gestionarea imaginii și a campaniilor prezidențiale din 2016, 2020 și 2024.

La Antena 3, strategul american a menționat că a avut o întâlnire cu Nicușor Dan, fiind puternic impresionat de „mintea sa ascuțită”, abordarea orientată către cifre și modul în care rezolvă problemele administrative.Miller a subliniat că SUA consideră România unul dintre cei mai valoroși aliați din regiune, solicitând ca acest lucru să fie reflectat prin parteneriate economice și militare și mai strânse.

Miller s-a alăturat echipei lui Trump în 2016 ca director de comunicare pentru echipa de tranziție. Ulterior, a fost consilier principal în campaniile din 2020 și 2024, devenind purtătorul principal de cuvânt al acestuia.

După victoria lui Trump din noiembrie 2024, Miller a acționat ca strateg cheie în conturarea strategiei pentru primele zile ale noului mandat de la Casa Albă. Între campanii, Miller a ocupat funcția de CEO al platformei conservatoare de social media GETTR, poziție din care s-a retras pentru a reveni activ în echipa de campanie a lui Trump.

În prezent, Miller este principal în cadrul firmei de consultanță publică SHW Partners LLC . Prin intermediul acestei companii, el activează ca lobbyist politic, înregistrând contracte cu clienți de profil înalt:

Ambasada Indiei : Firma sa a fost angajată de guvernul indian pentru a gestiona relațiile politice și de comunicare în SUA, facilitând inclusiv întâlniri la nivel înalt pe fondul tensiunilor comerciale. Scale AI : Startup-ul de inteligență artificială l-a cooptat pe Miller pentru a-și susține interesele de lobbying pe plan intern. Activitatea sa a fost marcată și de controverse personale. O fostă colegă de campanie a înaintat un proces civil împotriva sa și a echipei de campanie a lui Trump, caz care a primit undă verde în instanțele din New York la începutul anului 2025. Fiind descris drept „mâna dreaptă” a președintelui pe probleme de media, Miller este adesea o figură polarizantă, apărând frecvent la televiziunile americane (cum ar fi CBS News sau The Hill ) pentru a apăra acțiunile, numirile de cabinet și declarațiile politice ale lui Donald Trump.



Contractul de 3.390.000 de dolari, a anunțat Palatul Cotroceni pe 25 mai 2026

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre.

În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA.

Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România:

creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ,

integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor,

combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele.

Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice.

Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA.

Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante.

Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil.

Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României”, arată Palatul Cotroceni.

Datele consultate de Mediafax au arătat că firma Eversheds Sutherland (US) LLP a avut contract la finalul anului 2025 cu persoane din zona energiei din România.