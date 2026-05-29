Rușii doresc să trimită 100.000 de armeni care trăiesc în Rusia pentru a vota împotriva actualului prim-ministru Nikol Pashinyan la alegerile din Armenia, raportează Reuters, citând surse.

Se pare că regiunile din Rusia au primit solicitări privind grupurile de armeni pe care le pot mobiliza. Autoritățile locale din fiecare regiune au avut o cotă și au fost verificate dacă o poate îndeplini, mai spun sursele.

Oficialii ruși estimează că operațiunea costă în jur de 50 de milioane de dolari americani.

Armenia: alegeri cu miză mare

Alegerile parlamentare din Armenia vor avea loc pe 7 iunie. Sondajele actuale arată că partidul lui Nikol Pashinyan se află în frunte, cu aproximativ 30%, în timp ce cel mai apropiat rival al său are în jur de 6%.

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană, ceea ce a determinat Rusia să avertizeze țara cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor.