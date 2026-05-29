Nicușor Dan merge la Galați

UPDATE

Elicopterul care l-a transportat pe președintele României a ajuns la Galați în jurul orei 16.50. Președintele a fost preluat de o mașină care îl va duce la Spitalul Județean din Galați.

Ulterior, Nicușor Dan și însoțitorii săi ar putea merge la blocul din centrul orașului Galați lovit de o dronă rusească.

Știrea inițială:

Nicușor Dan se va afla vineri după amiaza în orașul Galați. Conform unor surse, președintele va vizita la spital cele două victime ale incidentului. Ultimele informații arată că starea ambelor victime este stabilă.

Imediat după producerea incidentului, persoanele rănite au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Victimele au ajuns la spitale diferite. Adolescentul a fost transportat Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați, în timp ce mama lui a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din oraș.

Femeia are 53 de ani și în urma impactului a fost rănită la picioare. Ea are arsuri de gradele 1 și 2. Femeia se află în secția de Chirurgie Plastică și Arși a celui mai mare spital din Galați. Adolescentul are răni superficiale și primește îngrijiri medicale de la specialiștii Spitalului de Copii.

De asemenea, președintele Nicușor Dan este așteptat la blocul lovit de dronă. Aceasta a lovit acoperișul blocului și a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj. În momentul impactului, în interior se aflau două persoană, mamă și fiu. Victimele au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului. Dacă ar fi lovit dormitorul, urmările ar fi fost mult mai grave, estimează specialiștii.