Prima reacție a Armatei după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați. MApN: Piloții F-16 aveau autorizare de angajare a țintelor

O dronă folosită în atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei a intrat, în noaptea de 28 spre 29 mai, în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din zona de sud a municipiului Galați, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Impactul a fost urmat de izbucnirea unui incendiu.
Foto: DSU
Gabriel Negreanu
29 mai 2026, 04:07, Social
MApN anunță că atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Drona care a pătruns pe teritoriul național a fost urmărită de sistemele radar până în zona municipiului Galați.

La fața locului intervin echipe specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Poliției Române.

În timpul alertei, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 01.19 din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Acestea au fost sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Potrivit MApN, piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării, zonă aflată la granița cu România. În ultimele luni, autoritățile române au transmis în mai multe rânduri alerte pentru populația din județele de la frontieră, după detectarea unor drone sau a unor posibile fragmente de drone în apropierea spațiului aerian național.

MApN precizează că situația este în dinamică și că va reveni cu informații oficiale pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

