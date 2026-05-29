MAE: Ungaria introduce restricții de circulație pentru camioane, în ziua finalei Ligii Campionilor UEFA

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români transportatori de marfă care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria că autoritățile ungare vor introduce restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în data de 30 mai 2026.
Alexandra-Valentina Dumitru
29 mai 2026, 15:57, Social
Măsura va fi aplicată între ore 05:00-17:00, ora locală.

Potrivit MAE, măsura are ca scop menținerea siguranței traficului rutier în contextul desfășurării finalei Ligii Campionilor UEFA, găzduită la Budapesta în 30 mai 2026.

Mai multe informații referitor la restricția circulației camioanelor de mare tonaj pot fi consulate la http://www.utinform.hu.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 și Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanență ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 și Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/https://www.mae.ro/ şi reamintește faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (http://mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

