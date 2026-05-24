Evacuare obligatorie lângă Disneyland. MAE avertizează românii din California după o scurgere chimică

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români din California că autoritățile americane au dispus evacuare obligatorie în regiunea Orange County după o scurgere de substanțe chimice. Perimetrul afectat include zone turistice din Anaheim, în apropierea parcului Disneyland.
Andreea Tobias
24 mai 2026, 13:20, Știri externe
MAE recomandă românilor aflați în zonă să respecte instrucțiunile autorităților americane și să sune la 911 în caz de pericol iminent.

Zona de evacuare obligatorie este delimitată la nord de Trask Avenue, la sud de Ball Road, la est de Valley View Street și la vest de Dale Street.

În proximitate se află atracții turistice din Anaheim, inclusiv parcul Disneyland.

Centre de evacuare

Autoritățile americane au deschis patru centre de adăpost temporar. Freedom Hall, la 16801 Euclid Street în Fountain Valley. Savanna High School, la 301 North Gilbert Street în Anaheim. Kennedy High School, la 8281 Walker Street în La Palma. Ocean View High School, la 17071 Gothard Street în Huntington Beach.

Cetățenii români pot contacta Consulatul General al României la Los Angeles la numărul +1 310-444-0623. Numărul de urgență al consulatului este +1 310-721-0474.

