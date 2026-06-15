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UPDATE: Un bombardier B-52 s-a prăbușit după decolare de la o bază militară americană din California. Se crede că opt membri ai echipajului au murit

Se crede că opt membri ai echipajului au murit în accidentul unui bombardier B-52, la scurt timp după decolarea de la o bază la nord-est de Los Angeles, luni, a anunțat Baza Forțelor Aeriene Edwards.
UPDATE: Un bombardier B-52 s-a prăbușit după decolare de la o bază militară americană din California. Se crede că opt membri ai echipajului au murit
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 iun. 2026, 23:17, Știri externe
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UPDATE:

Echipajele de urgență au intervenit imediat la accidentul în care a fost implicat avionul B-52 Stratofortress, care a lăsat în urmă un uriaș nor negru de fum, a anunțat baza.

Se crede că opt membri ai echipajului au murit în accidentul bombardierului după decolarea de la o bază militară din California, a anunțat Baza Forțelor Aeriene Edwards, relatează CNN.

Bombardierul se afla într-o misiune de testare de rutină, decolând la ora 11:20, ora locală, au declarat oficialii, iar „inițialele indicii arată că accidentul nu a fost supraviețuitor”.

Știrea inițială:

Un bombardier B-52 s-a prăbușit luni la scurt timp după decolare de la o bază a Forțelor Aeriene Americane din deșertul Mojave din sudul Californiei, au declarat oficialii.

Echipajele de urgență au intervenit după ce aeronava B52 s-a prăbușit în jurul orei 11:20 (ora locală) la Baza Forțelor Aeriene Edwards, a declarat armata pe platforma socială X. Nu au existat informații imediate despre dacă cineva a fost rănit, relatează AP.

Înregistrările video de la fața locului au arătat un nor imens de fum negru ridicându-se din deșert.

Boeingul B-52 Stratofortress, cu un echipaj de obicei format din cinci persoane, este un bombardier cu rază lungă de acțiune care a intrat în serviciu în 1955. Conceput să transporte atât arme convenționale , cât și arme nucleare, a fost folosit în conflicte de la războiul din Vietnam până la operațiuni recente în Orientul Mijlociu.

Edwards, vasta bază din deșert se află la aproximativ 161 km nord de Los Angeles.

Accidentul are loc la aproape un an după ce pilotul unui avion regional care zbura deasupra Dakotei de Nord a efectuat o viraj brusc și neașteptat pentru a evita o posibilă coliziune în aer cu un bombardier militar B-52 care se afla pe traiectoria sa de zbor în iulie anul trecut.

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