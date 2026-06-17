A decolat, a făcut un viraj neașteptat și s-a prăbușit. Ce arată noile date despre accidentul bombardierului B-52

Un bombardier strategic B-52 Stratofortress al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în timpul unui zbor de test la baza Edwards din California, iar primele date de monitorizare a zborului oferă indicii importante despre ultimele momente ale aeronavei, scrie AP.

Potrivit informațiilor analizate de platforma AirNav Systems, avionul a rămas în aer doar trei minute și 15 secunde după decolare. În acest interval, bombardierul a efectuat un viraj amplu spre nord-est și aproape că a finalizat o întoarcere de 180 de grade înainte de impact. Datele disponibile arată că aeronava a intrat într-o coborâre extrem de rapidă, cu o rată de peste 1.500 de metri pe minut, de aproape zece ori mai mare decât cea folosită în mod normal la aterizare.

O misiune de test pentru modernizarea bombardierului

Accidentul a avut loc luni, la baza aeriană Edwards din deșertul Mojave, una dintre cele mai importante locații pentru testarea aeronavelor militare americane. B-52-ul participa la un program de modernizare a radarului, parte a unui proiect amplu prin care armata americană încearcă să mențină în serviciu flota de bombardiere până cel puțin în anul 2050.

A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026

La bord se aflau opt persoane, inclusiv militari, angajați Boeing și specialiști implicați în testarea sistemelor. Autoritățile nu au publicat încă identitatea victimelor. Imaginile surprinse după accident au arătat că aeronava a fost aproape complet distrusă de impact și de incendiul care a urmat.

Ancheta se concentrează pe sistemele de control și motoare

Deocamdată, cauza exactă a accidentului rămâne necunoscută. Oficialii bazei Edwards au anunțat că investigația ar putea dura până la șase luni. Experții în siguranță aeronautică spun că una dintre principalele ipoteze analizate este apariția unei probleme la sistemele de control sau la motoare. Deși B-52 dispune de opt motoare, o defecțiune majoră poate provoca dezechilibre aerodinamice care fac aeronava dificil de controlat. O altă pistă luată în calcul este vechimea aparatului. Deși a beneficiat de numeroase modernizări, cel mai nou B-52 aflat în serviciu a fost livrat Forțelor Aeriene americane în 1962.

Un simbol al aviației militare americane

Intrat în serviciu în 1955, B-52 Stratofortress este unul dintre cele mai longevive avioane militare din lume și poate transporta atât armament convențional, cât și nuclear. Bombardierul a fost folosit în numeroase conflicte, de la războiul din Vietnam până la operațiuni recente din Orientul Mijlociu. În prezent, cele 76 de aeronave aflate în serviciu reprezintă peste jumătate din flota de bombardiere strategice a Statelor Unite. Accidentul din California este considerat unul dintre cele mai grave incidente care au implicat un B-52 în ultimii ani și readuce în atenție provocările legate de menținerea în serviciu a unor aeronave proiectate în perioada Războiului Rece.