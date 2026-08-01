Prima pagină » Știri externe » Franța. Incendiul din Gironde este sub control și nu mai avansează, anunță ministrul de Interne

Franța. Incendiul din Gironde este sub control și nu mai avansează, anunță ministrul de Interne

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat sâmbătă că incendiul din regiunea Gironde, în apropiere de Bordeaux, se află sub control și „nu mai avansează”. Cu toate acestea, anumite „zone active” nu permit încă întoarcerea locuitorilor din unele localități evacuate.
Franța. Incendiul din Gironde este sub control și nu mai avansează, anunță ministrul de Interne
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
01 aug. 2026, 20:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incendiul din regiunea Gironde, în apropiere de Bordeaux, se află sub control și „nu mai avansează”, a anunțat sâmbătă Laurent Nuñez, ministrul francez de Interne.

Totuși, el a adăugat că mai există „focare” și „zone active”, care împiedică unii locuitori să se întoarcă la casele lor, în special în sudul localității Lacanau și peninsula Lège-Cap Ferret.

„Continuăm să avem resurse terestre extrem de importante angajate în acest sector, la fel cum dispunem și de resurse aeriene extrem de importante”, a afirmat el în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BMFTV. 

În total, 220.000 de persoane au fost evacuate din 24 de localități din regiunea Gironde. Dintre acestea, 198.000 au putut să se întoarcă acasă. Flăcările au devastat 42.000 de hectare în zonă.

În plus, de la începutul acestui an, incendiile au distrus aproximativ 119.000 de hectare în toată Franța, a spus Nuñez.

Incendiu reizbucnit în regiunea Var

Acum însă, atenția se concentrează asupra sudului Franței, unde un incendiu care a reizbucnit în regiunea Var continuă să provoace îngrijorare, potrivit DPA.

Incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 1.000 de hectare în doar câteva ore în cursul zilei de vineri.

Potrivit prefecturii locale, aproximativ 1.500 de pompieri interveneau pentru ținerea sub control a incendiului, sprijiniți de șase avioane de stingere a incendiilor și cinci elicoptere.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Tragedie în Munții Făgăraș: Un turist de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Trupul bărbatului a fost recuperat cu elicopterul
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
A mers 14 ore cu un tren românesc într-un vagon de peste 60 de ani. Concluzia unui vlogger danez i-a surprins pe mulți
Libertatea
Cum fac americanii sarmale. Ingredientul-surpriză care schimbă complet gustul și pe care românii îl evită
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia