Franța. Incendiul din Gironde este sub control și nu mai avansează, anunță ministrul de Interne

Incendiul din regiunea Gironde, în apropiere de Bordeaux, se află sub control și „nu mai avansează”, a anunțat sâmbătă Laurent Nuñez, ministrul francez de Interne.

Totuși, el a adăugat că mai există „focare” și „zone active”, care împiedică unii locuitori să se întoarcă la casele lor, în special în sudul localității Lacanau și peninsula Lège-Cap Ferret.

„Continuăm să avem resurse terestre extrem de importante angajate în acest sector, la fel cum dispunem și de resurse aeriene extrem de importante”, a afirmat el în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BMFTV.

În total, 220.000 de persoane au fost evacuate din 24 de localități din regiunea Gironde. Dintre acestea, 198.000 au putut să se întoarcă acasă. Flăcările au devastat 42.000 de hectare în zonă.

În plus, de la începutul acestui an, incendiile au distrus aproximativ 119.000 de hectare în toată Franța, a spus Nuñez.

Incendiu reizbucnit în regiunea Var

Acum însă, atenția se concentrează asupra sudului Franței, unde un incendiu care a reizbucnit în regiunea Var continuă să provoace îngrijorare, potrivit DPA.

Incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 1.000 de hectare în doar câteva ore în cursul zilei de vineri.

Potrivit prefecturii locale, aproximativ 1.500 de pompieri interveneau pentru ținerea sub control a incendiului, sprijiniți de șase avioane de stingere a incendiilor și cinci elicoptere.