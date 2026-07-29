Mega-incendiul sud-vestul Franței, de 4 ori mai mare decât Parisul. Ar putea fi agravat de valul de caniculă

Autoritățile din regiunea Gironde au declarat că incendiul nu s-a extins peste noapte, dar că temperaturile în creștere și vânturile de după-amiază ar putea reaprinde focarele care mocnesc, ar putea transporta scântei peste barierele anti-incendiu și ar putea deschide noi fronturi de incendiu aflate în afara razei de acțiune a echipajelor, potrivit Associated Press.

La centrul de comandă din Lège, pompierii se aplecau asupra hărților întinse pe capota unei mașini, urmărind trei zone de pericol: nordul Cap-Ferret; coridorul împădurit din jurul localităților Marcheprime, Cestas și Saint-Jean-d’Illac; și o bază militară din apropierea localității Martignas, unde un foc de proporții a impus o mobilizare masivă.

Peste 2.200 de pompieri și mai mult de 20 de aeronave au rămas mobilizate. Pompierii francezi sunt sprijiniți, de contingente de pompieri din Europa, între care și România.

„Intervenim rapid și cu fermitate asupra oricăror noi emisii de fum”, a declarat Matthieu Jomain, comandantul pompierilor din Gironde.

Avansul incendiilor majore din regiunile Landes și Var a fost oprit. Astfel, Gironde a rămas cel mai mare front de luptă împotriva incendiilor forestiere din Franța, a afirmat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Incendiul din Gironde a forțat 220.000 de persoane să se refugieze în momentul culminant al crizei. De atunci, zeci de mii de persoane au fost lăsate să se întoarcă acasă, dar autoritățile au avertizat că pericolul nu a trecut.

Météo-France a anunțat că miercuri va fi cea mai caldă și cea mai uscată zi a săptămânii, cu un risc ridicat de incendii forestiere în toate regiunile Franței. Seceta acoperă acum Franța continentală și Corsica, solurile apropiindu-se de nivelul record de uscăciune atins în august 2022.

Căldura extremă elimină umezeala din vegetație și scade umiditatea, transformând ierburile, tufișurile și stratul de resturi vegetale din pădure în combustibil care arde mai repede. Vântul poate transporta scântei peste barierele anti-incendiu și poate aprinde noi fronturi de incendiu dincolo de raza de acțiune a echipelor de intervenție.

Pe fondul evoluției situației, contingentului de pompieri români a fost prelungit cu două săptămâni. Salvatorii vor fi înlocuiți de un nou schimb de pompieri care vor prelua responsabilitățile de la echipele care se află în Franța încă de la începutul lunii iulie.