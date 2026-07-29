Opoziția europeană față de planul lui Gianni Infantino se extinde. Și Franța contestă proiectul FIFA

Potrivit președintelui Federației Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo, federațiile naționale au aflat despre inițiativa FIFA doar dintr-un comunicat de presă, fără să fi fost consultate în prealabil.

„Am descoperit un proiect foarte important despre care nu avem niciun detaliu și care ridică numeroase semne de întrebare, fără ca federațiile membre să fi fost consultate sau să dispună de informațiile necesare pentru a se pronunța asupra unor subiecte esențiale pentru viitorul fotbalului”, a declarat miercuri Diallo, citat de Le Figaro.

Oficialul francez a anunțat că va avea discuții cu președintele UEFA, Aleksander Čeferin, și cu reprezentanții principalelor federații europene pentru a decide cum va fi abordată inițiativa FIFA.

FIFA promite investiții de 10 miliarde de dolari

FIFA a anunțat marți intenția de a înființa FIFA Forward Enterprise (FFE), o companie care va administra activitățile comerciale și organizarea competițiilor și care va putea atrage și investitori privați. Potrivit organizației, inițiativa ar putea genera până la 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului.

Noua companie ar gestiona drepturile comerciale și organizarea turneelor, însă forul mondial va păstra controlul exclusiv asupra guvernanței fotbalului, regulamentelor și calendarului competițional.

Federațiile europene iau în calcul un boicot

Franța se alătură astfel poziției exprimate de UEFA, care consideră că proiectul reprezintă „o linie pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată”.

Mai multe federații europene analizează măsuri de răspuns, inclusiv posibilitatea boicotării unor competiții organizate de FIFA, dacă organizația va continua planul de a vinde o participație din noua sa companie comercială către investitori privați.

Franța cere consultarea federațiilor

Șeful fotbalului francez i-a transmis președintelui FIFA că procesul decizional trebuie să fie mai transparent și că federațiile naționale trebuie implicate mai mult în deciziile care privesc viitorul fotbalului.

Philippe Diallo a criticat și unele schimbări introduse la Cupa Mondială, precum pauzele de hidratare, despre care spune că „schimbă natura jocului”, și a cerut consultarea federațiilor înaintea promovării unor noi reforme de către FIFA.

„Descoperim din păcate unele decizii fără să fi fost asociați și fără să ne fi putut exprima cu adevărat opinia asupra acestor orientări”, a explicat președintele FFF.