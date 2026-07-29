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Universitatea Craiova joacă miercuri cu Levski Sofia pentru calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, întâlnește miercuri, de la ora 20:30, formația bulgară Levski Sofia, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, având de recuperat deficitul de un gol după înfrângerea cu 0-1 din partida tur.
Universitatea Craiova joacă miercuri cu Levski Sofia pentru calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 iul. 2026, 10:26, Sport
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Universitatea Craiova are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în turul al treilea preliminar al competiției. Dacă va trece de Levski Sofia, formația antrenată de Filipe Coelho va întâlni învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan), ciprioții câștigând prima manșă cu 1-0.

O eventuală calificare în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor ar asigura Universității Craiova și prezența în faza ligii UEFA Conference League, indiferent de rezultatele din rundele preliminare următoare.

În cazul eliminării de către Levski Sofia, formația din Bănie își va continua parcursul european în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, unde ar întâlni echipa finlandeză KuPS Kuopio.

Formația finlandeză a fost eliminată, marți seară, din preliminariile Ligii Campionilor de Sabah FK (Azerbaidjan), după două înfrângeri, 0-1 în deplasare și 0-2 pe teren propriu. Miza dublei cu KuPS ar fi calificarea în play-off-ul Europa League.

Coelho: „Cel mai important meci pentru noi”

Pentru meciul de miercuri seară, antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, nu se va putea baza pe Assad Al-Hamlawi, indisponibil, și nici pe fundașul Oleksander Romanchuk, care a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă mai lungă.

Partida va fi arbitrată de italianul Matteo Marcenaro, ajutat la cele două linii de Davide Imperiale și Andrea Zingarelli. În camera VAR se vor afla Luca Pairetto și Aleandro Di Paolo.

Înaintea confruntării, Filipe Coelho a declarat că acesta este „cel mai important” meci al echipei.

„Este cel mai important meci pentru noi. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun. Nu avem nimic de pierdut”, a afirmat tehnicianul portughez la conferința de presă premergătoare partidei.

Înaintea returului, cele două echipe vin după rezultate diferite în campionatele interne. Universitatea Craiova a fost învinsă cu 1-5 de Dinamo, în timp ce Levski Sofia a câștigat cu 2-1 meciul disputat împotriva formației Lokomotiv Moscova.

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