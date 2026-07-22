Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, după eșecul cu Levski Sofia: Avem în continuare șanse de calificare

„Avem în continuare șanse foarte bune. Până la urmă, cu acest sentiment am încheiat această seară”, a declarat antrenorul Filipe Coelho, la conferința de presă de după meci.

Coelho a subliniat că nu are ce să le reproșeze jucătorilor.

„Uneori, lucrurile nu merg în direcția pe care ne-o dorim. Dar, nu pot reproșa atitudinea și modul în care băieții au abordat meciul”, a afirmat tehnicianul portughez.

Filipe Coelho a menționat că returul va necesita o prestație mai bună din partea formației sale.

„Va fi cu siguranță dificil, dar sper să fim mai eficienți, iar împreună cu suporterii noștri sunt convins că putem câștiga meciul și ne putem califica mai departe”, a spus el.

„Desigur, suntem conștienți că jucăm împotriva unei echipe bune”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

Returul duelului dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia este programat pe 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Învingătoare dublei va întâlni în turul 3 preliminar pe câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). În manșa întâi, echipa din Cipru a câștigat, pe teren propriu, cu 1-0.