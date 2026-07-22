Prima pagină » Sport » Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, după eșecul cu Levski Sofia: Avem în continuare șanse de calificare

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, după eșecul cu Levski Sofia: Avem în continuare șanse de calificare

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, s-a declarat încrezător în șansele echipei sale de a întoarce rezultatul în manșa secundă cu Levski Sofia, după înfrângerea cu 0-1 suferită miercuri, în Bulgaria, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, după eșecul cu Levski Sofia: Avem în continuare șanse de calificare
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 iul. 2026, 23:38, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Avem în continuare șanse foarte bune. Până la urmă, cu acest sentiment am încheiat această seară”, a declarat antrenorul Filipe Coelho, la conferința de presă de după meci.

Coelho a subliniat că nu are ce să le reproșeze jucătorilor.

„Uneori, lucrurile nu merg în direcția pe care ne-o dorim. Dar, nu pot reproșa atitudinea și modul în care băieții au abordat meciul”, a afirmat tehnicianul portughez.

Filipe Coelho a menționat că returul va necesita o prestație mai bună din partea formației sale.

„Va fi cu siguranță dificil, dar sper să fim mai eficienți, iar împreună cu suporterii noștri sunt convins că putem câștiga meciul și ne putem califica mai departe”, a spus el.

„Desigur, suntem conștienți că jucăm împotriva unei echipe bune”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

Returul duelului dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia este programat pe 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Învingătoare dublei va întâlni în turul 3 preliminar pe câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). În manșa întâi, echipa din Cipru a câștigat, pe teren propriu, cu 1-0.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Căni cu Călin Georgescu, George Simion sau Putin, atracția principală de la Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Val de scumpiri la pompă din cauza sistării petrolului kazah din Marea Neagră. Noile prețuri la benzină și motorină
Libertatea
Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că au un motiv ascuns pentru revenirea în Marea Britanie. Ce ar urmări? „Nu poți avea totul”
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia