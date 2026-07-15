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Universitatea Craiova, favorită în returul cu ML Vitebsk pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova este favorită la calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după victoria cu 4-1 obținută în deplasare împotriva formației belaruse ML Vitebsk, iar miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, campioana României încearcă să confirme avantajul.
Universitatea Craiova, favorită în returul cu ML Vitebsk pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 iul. 2026, 08:27, Sport
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Pentru Universitatea Craiova, prezența în preliminariile Ligii Campionilor reprezintă un nou capitol în tradiția europeană a clubului. Formația din Bănie a rămas în istoria fotbalului românesc drept prima echipă din România calificată în semifinalele unei competiții UEFA, în ediția 1982-1983 a Cupei UEFA, după ce cu un an înainte ajunsese în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni.

În tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, prin golurile marcate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi (două, ambele din penalty) și Steven Nsimba, luând o opțiune importantă pentru calificare.

Antrenorul Filipe Coelho a avertizat însă că diferența din tur nu garantează calificarea.

„Este un meci foarte important pentru noi, pentru că ne oferă posibilitatea de a merge mai departe în această competiție. În fotbal, până nu se termină meciul, există întotdeauna semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală pe care o putem face este să ne gândim că suntem deja calificați. Dacă cineva gândește în acest fel vom pierde”, a declarat Coelho, marți, la conferința de presă premergătoare partidei.

Coelho a subliniat că succesul din Supercupa României și victoria categorică din tur nu au schimbat mentalitatea echipei.

„Suntem o echipă care are întotdeauna picioarele pe pământ. Mai avem lucruri de pus la punct. Nu putem promite că vom câștiga toate meciurile, dar putem promite că vom da totul pentru a le câștiga”, a mai spus el.

Atacantul Assad Al Hamlawi, autor a două goluri în prima manșă, a transmis un mesaj similar.

„Categoric nu suntem calificați. Mai avem încă un meci de jucat pentru a ne gândi la turul următor”, a spus el.

Dacă va elimina formația belarusă, campioana României va întâlni în turul al doilea preliminar echipa bulgară Levski Sofia, care a trecut de Borac Banja Luka, cu scorul general 5-1, după victoria cu 4-0 din retur, marți seară.

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