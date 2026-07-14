Brigadă de arbitri din Ungaria, delegată la returul Universitatea Craiova – Vitebsk din preliminariile Ligii Campionilor

Arbitrul central la partida Universitatea Craiova – ML Vitebsk va fi Márton Rúsz. El va fi ajutat la cele două margini de Balázs Buzás și Gergo Vigh-Tarsonyi. Rolul celui de-al patrulea oficial îi revine lui Gergo Bogár.

În camera VAR se vor afla Tamás Bognár, arbitru video, și Katalin Kulcsár, arbitru asistent video.

Universitatea Craiova pornește cu un avantaj important după succesul cu 4-1 obținut în partida tur și este mare favorită la calificarea în turul al doilea preliminar al competiției.

Învingătoarea dublei manșe va întâlni în turul al doilea preliminar câștigătoarea confruntării dintre FK Borac Banja Luka și Levski Sofia.

În acel duel, prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Manșa retur este programată marți seară, de la ora 20:30, pe terenul formației bulgare.