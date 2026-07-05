Universitatea Craiova, arbitrată de o brigadă bosniacă în manșa tur a rundei întâi din preliminariile Ligii Campionilor

La meciul campioanei Universitatea Craiova, Luka Bilbija va fi ajutat la cele două linii de compatrioții săi Stefan Tešanović și Marko Perić. Antonio Tomić va fi al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Antoni Bandić și Nihad Ljajić, tot din Bosnia și Herțegovina.

În vârstă de 37 de ani, Luka Bilbija este arbitru internațional FIFA din 2021 și oficiază în competițiile UEFA.

Arbitrul bosniac are la activ meciuri conduse în preliminariile Europa Conference League, Europa League, UEFA Nations League și competițiile de juniori ale forului continental.

Partida dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova va avea loc miercuri, de la ora 20:00.

Meciul se va disputa pe Stadionul Municipal din Mezőkövesd (Ungaria), întrucât cluburile din Belarus sunt obligate de UEFA să își dispute partidele considerate pe teren propriu pe teren neutru, măsură adoptată după implicarea Belarusului în invazia rusă din Ucraina.

Manșa retur este programată o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe terenul campioanei României.