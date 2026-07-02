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Universitatea Craiova prezintă un nou transfer: Heriberto Tavares, internațional din Capul Verde

Universitatea Craiova a anunțat, joi, transferul atacantului de bandă Heriberto Tavares, internațional din Capul Verde, care a semnat un contract valabil doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
Universitatea Craiova prezintă un nou transfer: Heriberto Tavares, internațional din Capul Verde
sursă foto: Federația de Fotbal a Capului Verde
Petre Apostol
02 iul. 2026, 19:41, Sport
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În vârstă de 29 de ani, Heriberto Tavares ajunge la campioana României de la formația israeliană Maccabi Netanya. La formația din Israel, a disputat 32 de meciuri în toate competițiile, în sezonul trecut, reușind șase goluri și zece pase decisive.

„Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel”, a transmis clubul din Bănie.

Format la academia clubului Benfica Lisabona, extrema stângă a evoluat de-a lungul carierei pentru Benfica B, Moreirense, Boavista, Stade Brestois, Famalicão, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya.

Născut în Portugalia, Tavares a reprezentat selecționatele de juniori ale Portugaliei până la categoria U21, înainte de a opta pentru naționala statului Capul Verde la nivel de seniori. El a debutat pentru reprezentativa africană în 2025 și are cinci selecții, evoluând inclusiv în preliminariile Cupei Mondiale.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, atacantul este cotat la 750.000 de euro. În 2019, când evolua la Moreirense, fusese cotat la 3 milioane de euro.

Transferul lui Tavares reprezintă una dintre mutările importante realizate de Universitatea Craiova în această perioadă de mercato, după aducerea jucătorilor Alexandru Maxim, Răzvan Sava, Ronaldo Romario Webster și Simon Elisor.

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