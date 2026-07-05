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CSM Oradea, vicecampioana României la baschet, transferă un american cu experiență în cupele europene

Vicecampioana României la baschet masculin, CSM Oradea, a anunțat duminică transferul jucătorului american Bodie Hume, cu experință în cupele europene, sportiv care va evolua în premieră în campionatul românesc.
CSM Oradea, vicecampioana României la baschet, transferă un american cu experiență în cupele europene
sursă foto: CSM Oradea
Petre Apostol
05 iul. 2026, 11:42, Sport
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În vârstă de 26 de ani și înalt de 1,98 metri, Hume poate evolua pe pozițiile 3 și 4. Baschetbalistul vine la CSM Oradea după un sezon petrecut la formația israeliană Elitzur Kiryat Ata, având experiență acumulată și în campionatele din Suedia și Germania.

Format în campionatul universitar de peste Ocean, americanul a evoluat și în competițiile europene Basketball Champions League și FIBA Europe Cup.

În sezonul trecut, pentru Elitzur Kiryat Ata, Hume a înregistrat medii de 10,1 puncte, 4,7 recuperări, 1,3 pase decisive, 1,3 intercepții și 1,3 capace pe meci.

„Un jucător care și-a câștigat fiecare pas prin muncă. Din NCAA până în campionate puternice precum Suedia, Germania și Israel, Bodie Hume ajunge la Oradea pregătit pentru o nouă provocare”, au transmis reprezentanții clubului CSM Oradea pe pagina oficială de Facebook.

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