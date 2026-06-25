CSM Oradea va juca în calificările pentru Liga Campionilor

Clubul din Oradea a anunțat joi că cererea de înscriere a fost aprobată de conducerea Basketball Champions League.

Astfel orădenii vor juca pentru al patrulea an consecutiv în calificări, urmând să debuteze la mijlocul lunii septembrie.

CSM CSU Raiffeisen Oradea a optat ca, în eventualitatea în care nu avansează pe tabloul principal din BCL, să joace în FIBA Europe Cup.

Board-ul Basketball Champions League a anunțat că au fost primite 61 de cereri de participare, 54 fiind acceptate.

Echipa antrenată de Mikko Riipinen a fost repartizată în cadrul Country Representation 1, acolo unde se va confrunta pentru un loc în grupele BCL cu BC Batumi 2010 (GEO), Bakken Bears Aarhus (DEN), Fribourg Olympic Basket (SUI), Landstede Hammers (NED), Patrioti Levice (SVK), Petrolina AEK Larnaca (CYP) și Salon Vilpas (FIN).

Tragerea la sorți a confruntărilor din turneul de calificare, precum și pentru grupele competiției va avea loc miercuri, 8 iulie, la Mies (Elveția).

Turneul de calificare se va desfășura între 14-20 Septembrie anul curent, locul de desfășurare urmând să fie stabilit ulterior. Sezonul regulat va demara pe 6 octombrie 2026.