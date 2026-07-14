Baschet: România va fi reprezentată de șase echipe în competițiile europene

U-BT în Eurocup

U-BT Cluj-Napoca va juca pentru al cincilea sezon consecutiv în BKT Eurocup, a doua cea mai importantă competiție intercluburi ca nivel din Europa.

Începând cu finalul lunii septembrie, timp de trei luni și jumătate, campioana României va lupta pentru a obține a patra calificare consecutivă în fazele superioare ale competiției.

Clujenii vor debuta în deplasare împotriva formației italiene Maxima Roma, potrivit calendarului competiției.

În grupă cu U-BT, mai sunt echipele Umana Reyer Veneția (Italia), Siauliai Basketball (Lituania), London Lions (Marea Britanie), Skyliners Frankfurt (Germania), La Laguna Tenerife (Spania) și Turk Telekom Ankara (Turcia).

U-BT va juca și în Liga Adriatică, pentru al doilea an consecutiv.

CSM Oradea în Champions League

CSM CSU Raiffeisen Oradea va participa la turneul de calificare Basketball Champions League ce va avea loc în perioada 14-21 septembrie 2026, la Samokov (Bulgaria).

Iată adversarii echipei în cadrul turneului de calificare nr. 1 din Basketball Champions League – ediția 2025/26:

– Turul 1, vs AEK Larnaca (CYP)

– Turul 2 (dacă câștigă în turul 1), vs învingătoarea dintre Fribourg Olympic (SUI) / BC Batumi (GEO)

– Turul 3 (dacă câștigă în turul 2), vs învingătoarea dintre Levice Patrioti (SVK) / Salon Vilpas (FIN) / Bakken Bears (DEN) / Landstede Hammers (NED).

FIBA Europe Cup și EuroCup Women

În cazul în care nu va obține calificarea, vicecampioana României va intra în sezonul regulat al FIBA Europe Cup. La tragerea la sorți a grupelor FIBA Europe Cup 2026/27, programată miercuri la Munchen, CSM CSU Raiffeisen Oradea este cotată principal cap de serie.

Tot în faza grupelor FIBA Europe Cup este și SCM Universitatea Craiova, în timp ce CS Dinamo București va intra în calificări.

Alte două formații românești, CS Rapid București și CS Universitatea Cluj-Napoca vor reprezenta România în EuroCup Women (Grupe).